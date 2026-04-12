“A Campanassa” a Monte Negino per il 230° anniversario della battaglia che aprì i vent’anni di epopea napoleonica

L' 11 aprile 2026, ricorreva il 230° anniversario della battaglia di Monte Negino (in Comune di Savona, presso il valico di Naso di Gatto, sopra al Santuario), sostenuta nel 1796 dal distaccamento del generale Rampon dell’Armata francese d’Italia(comandata dal generale Napoleone Bonaparte) contro le truppe austro-sarde.

La vittoria francese a Monte Negino e la seconda vittoria del 12 aprile a Montenotte aprirono ai Francesi e a Napoleone le porte d’Italia e d’Europa e furono il preludio per i successivi vent’anni di storia europea.

In occasione di questi importanti anniversari i due campi di battaglia sono stati oggetto di un sopralluogo di una delegazione dell’Associazione “A Campanassa” (con il vice-presidente vicario Rinaldo Massucco, la vice-presidente Maria Giovanna Parodi, il consigliere bibliotecario Fulvio Parodi e i soci ed amici Adele Sanna, Laura Dellavalle e Renato Bonfanti), che si è recata sulla Vetta di Monte Negino e presso lastele ed epigrafe che “A Campanassa” vi collocò 59 anni or sono per il 170°anniversario della battaglia.

La Delegazione della “A Campanassa” si è recata poi presso il cippo napoleonico del Bric Cascinasso, dove una seconda epigrafe (posta 60 anni or sono dalla “A Campanassa” stessa) ricorda la seconda battaglia, quella di Montenotte, combattuta tra quei monti il 12 aprile 1796.

Queste battaglie napoleoniche saranno oggetto di una conferenza di Luca Pistone, che si terrà alle ore 17 di venerdì 8 maggio presso “A Campanassa”, che organizzerà anche una successiva visita guidata ai campi di battaglia.