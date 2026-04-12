Savona, riapre temporaneamente l'ex carcere Sant'Agostino, quattro giorni dedicati alla comunicazione visiva

L'ex carcere Sant'Agostino sede di un festival dedicato alla grafica. Nell'ottica di ridare vita all'e xCarcare, din proprietà del Demanio, Palazzo Sisto ha deliberato di chiedere gli spazi come sede del “Graphic Days® Pop Up @Savona”, Dal 7 al 10 maggio l’ex carcere Sant’Agostino tornerà accessibile, ma solo temporaneamente. La Giunta comunale ha approvato la partecipazione al progetto “Graphic Days® Pop Up @Savona”, un evento dedicato alla comunicazione visiva e al social design che utilizzerà gli spazi dell’ex struttura penitenziaria come sede espositiva e laboratoriale.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Print Club Torino, prevede mostre, workshop, installazioni e attività rivolte soprattutto a giovani, studenti e professionisti. L’ex carcere sarà riaperto con funzioni temporanee: aree espositive, spazi per laboratori di stampa, un murale partecipativo e zone dedicate all’accoglienza del pubblico.

La delibera di giunta approvata e relativa all'evento, prevede una compartecipazione concreta dell’ente pubblico. Il Comune concederà gratuitamente gli spazi, l’occupazione di suolo pubblico e l’esenzione dai diritti di affissione. A questo si aggiungono costi diretti per servizi: oltre 2.300 euro per la pulizia interna, mentre sfalcio del verde, illuminazione e allacci elettrici saranno coperti attraverso contratti già in essere. Restano invece a carico degli organizzatori le spese principali legate all’allestimento, alla sicurezza e al personale.

L’operazione, si inserisce in un quadro sul destino dell’immobile ancora da completare. Di proprietà dell’Agenzia del Demanio, il complesso è in attesa di una strategia stabile di riutilizzo. Il Comune punta a ottenerne la gestione per finalità culturali e legate all’innovazione.

Nel corso del tempo, il Comune di Savona ha avviato interlocuzioni con l’Agenzia del Demanio per ottenere la gestione dell’immobile attraverso gli strumenti del cosiddetto federalismo demaniale culturale. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire il complesso alla città, trasformandolo in uno spazio aperto e multifunzionale.





