In uscita “La capofamiglia”, il nuovo libro della giornalista e scrittrice ingauna Mary Caridi

È in uscita questa settimana “La capofamiglia”, il nuovo libro della giornalista e scrittrice ingauna Mary Caridi, pubblicato dalla casa editrice VersoAltrove.

L’autrice sarà ospite mercoledì 15 aprile al TG3, alle ore 14, dove presenterà il volume al pubblico televisivo. Il libro sarà inoltre presentato ad Albenga nel corso del prossimo mese di maggio, in un appuntamento dedicato alla cittadinanza, cui seguirà un tour di presentazioni in diversi comuni del savonese e non solo.

Dichiara l’Amministrazione comunale di Albenga: “Mary è una persona profonda, sensibile e attenta alle dinamiche sociali e umane, qualità che emergono con forza anche nella sua scrittura. Da anni rappresenta una voce attiva e partecipe della nostra comunità, capace di osservare e raccontare la realtà con autenticità e lucidità. A lei va un grande in bocca al lupo per questo nuovo libro, certi che saprà raggiungere e coinvolgere molti lettori”.

Sinossi

Marilina cresce in una casa dove il silenzio è legge e lo sguardo l’unico linguaggio possibile. A governare tutto è la nonna, una matriarca inflessibile capace di piegare persino la tempra del padre, un ex partigiano ridotto all’obbedienza. In questo microcosmo, la bambina impara a leggere l’invisibile: i segreti delle stanze, i drammi dei matrimoni riparatori e le ombre sulla doppia vita del padre. Gli adulti appaiono fragili o ambigui; la morte, invece, resta l’unica verità che nessuno può occultare, un confine certo in un mondo di incertezze.

Tra l’arrivo della televisione e i primi dischi dei Beatles, l’infanzia di Marilina subisce la sua vera sgrammaticatura davanti alle mura gialline di un collegio. Da bambina sballottolata tra le assenze, impara a farsi invisibile per sopravvivere, fino all’incontro con il padre ritrovato in Liguria. Tra questa precarietà e il peso di tante separazioni, Marilina capisce di dover trasformare quella solitudine in una risorsa per non perdersi. Scoprirà così la sua vera eredità: quel duro mestiere di vedere tutto, una lucidità che non concede sconti e che la porterà a essere, suo malgrado, la Capofamiglia.

Biografia

Mary Caridi (Domodossola, 1956) è scrittrice e giornalista pubblicista. Dopo l’infanzia in un collegio piemontese, a quattordici anni si è trasferita ad Albenga, in Liguria, dove attualmente vive.

È autrice dei romanzi L’ultimo bicchiere e La colpa di Felipe (Sabatelli), quest’ultimo secondo al Premio Mario Soldati.

La capofamiglia si è classificato, per gli inediti, tra i finalisti del concorso Mario Soldati – Lalla Romano.