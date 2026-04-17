Albenga, il comandante della Compagnia Carabinieri ingauna Walter Crescentini promosso Maggiore

Significativo avanzamento di carriera per il comandante della Compagnia Carabinieri di Albenga, il Capitano Walter Crescentini, che è stato promosso al grado di Maggiore. Ad annunciarlo è stato, con una nota, il Comando Provinciale dell’Arma.

La promozione giunge nell’ambito di un percorso professionale di grande dedizione e costante crescita nelle gerarchie dell'Arma, caratterizzato da diversi incarichi di comando e formazione.

A comando della Compagnia ingauna dal settembre 2022, il Maggiore Crescentini si è arruolato nell’Arma nel 2003 come carabiniere ausiliario, iniziando la sua carriera operativa presso la stazione di Castel del Piano, nel perugino. Tra il 2005 e il 2007 ha quindi frequentato il corso biennale Allievi Marescialli, conseguendo al termine il grado di Maresciallo venendo immediatamente destinato, alla conclusione del corso, al ruolo di Maresciallo addetto presso la stazione di Roma Flaminia e, successivamente, dal 2009 al 2013, presso quella di Vetralla, in provincia di Viterbo.

Il passaggio al Ruolo Ufficiali è avvenuto nel biennio 2013-2014, con la frequentazione del Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito il grado di Sottotenente. Dal settembre 2014 all'agosto 2020, ha ricoperto l'incarico di comandante di plotone insegnante presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, dedicandosi alla formazione delle nuove leve. Successivamente, è stato trasferito a Reggio Emilia, dove ha assunto il comando del N.O.R.M. (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia Carabinieri omonima.

Ricoprendo l’incarico di comandante di Compagnia nell’albenganese ha quindi saputo dimostrare le sue capacità nella gestione operativa del territorio.

"Desidero esprimere la mia profonda gratitudine all'Arma dei Carabinieri per il prestigioso traguardo raggiunto e per la fiducia riposta in me - ha commentato il neo Maggiore - Ringrazio in particolare per l’opportunità di aver ricoperto un incarico tanto delicato quanto ricco di soddisfazioni, e per avermi dato la possibilità di svolgere il mio servizio nel territorio ligure, dal quale mi sono sin da subito sentito accolto".

Al Maggiore Crescentini "le più vive congratulazioni del Comando Provinciale Carabinieri di Savona per il prestigioso traguardo raggiunto e gli auguri per i futuri successi professionali".