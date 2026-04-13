Il savonese Andrea Stecco nominato giudice per i minorenni: l'insediamento atteso per aprile

Il dottor Andrea Stecco, magistrato di origine savonese, è stato nominato giudice presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello di Genova. La delibera del CSM è stata pubblicata il 4 marzo 2026 sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.
L'iter prevede ora la firma del decreto di nomina da parte del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che fisserà il termine entro il quale Stecco dovrà prestare giuramento e prendere possesso delle sue funzioni. L'insediamento è atteso, con ogni probabilità, nel corso del mese di aprile.
Il dottor Stecco vanta un curriculum di rilievo nel panorama giudiziario nazionale: ha ricoperto il ruolo di assistente del Procuratore generale della Corte di Cassazione Pier Paolo Rivello, esperienza che ne attesta la preparazione nell'ambito del diritto e della prassi giurisprudenziale ai massimi livelli.