Savona, nuova gara per la rimozione dei veicoli, servizio condiviso tra sei Comuni

La Giunta comunale di Savona ha approvato una delibera che dà il via alla nuova procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli. Il nuovo affidamento si rende necessario dopo la scadenza dell’attuale convenzione, prorogata in via temporanea in attesa della definizione del nuovo bando.

L’obiettivo dell’Amministrazione è attivare il nuovo servizio a partire dal 1° agosto 2026, al termine delle procedure di gara attualmente in corso. Il servizio sarà gestito in forma associata con diversi Comuni del territorio: oltre a Savona, partecipano Albissola Marina, Celle Ligure, Bergeggi e Spotorno, mentre il Comune di Stella è subentrato nella convenzione nel 2025. Questa collaborazione tra diversi Comuni potrà garantire maggiore efficienza operativa e un risparmio complessivo grazie alle economie di scala.

Savona avrà il ruolo di ente capofila e stazione appaltante, occupandosi della gestione della gara. Tuttavia, ciascun Comune stipulerà un proprio contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria del servizio e sosterrà autonomamente i relativi costi.

Il sistema prevede che le spese di rimozione siano a carico degli utenti sanzionati, secondo le tariffe stabilite dalla normativa nazionale e già uniformate tra i Comuni coinvolti, con alcune differenze legate alle distanze chilometriche.

Il concessionario del servizio si occuperà della riscossione delle somme e del successivo versamento alle Tesorerie comunali, trattenendo la quota prevista (aggio) definita in sede di gara.

La durata iniziale dell’affidamento sarà di due anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio. La gestione associata del servizio resterà comunque valida per tutta la durata della convenzione tra gli enti, salvo eventuali rinunce.

Dal punto di vista economico, la spesa prevista per il Comune di Savona è già coperta a bilancio: circa 36 mila euro per il periodo agosto-dicembre 2026, 86.500 euro per il 2027 e poco più di 50 mila euro per i primi mesi del 2028.