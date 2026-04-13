A Savona il tour di Daniele Biacchessi: un viaggio nei luoghi dei partigiani

In vista dell’Anniversario della Liberazione, la Sezione Soci Coop Liguria di Savona offre alla cittadinanza la proiezione del docufilm di Daniele Biacchessi “Orazione civile per la Resistenza – Un viaggio sui luoghi dei partigiani”, con la possibilità di dialogare con l’autore. L’appuntamento è per giovedì 16 aprile, alle 17,30, nella Sala Punto d’incontro Coop di Savona, al 4° piano di Via Baracca, C.C. Il Gabbiano.

Nella tappa savonese di un tour che sta attraversando l’Italia, Biacchessi - giornalista, scrittore, regista e interprete di teatro narrativo civile – presenta un docufilm che unisce brani tratti dal libro “Orazione Civile per la Resistenza” (poi trasformato in spettacolo), con i contenuti del viaggio compiuto da Biacchessi in alcuni luoghi simbolo: da Marzabotto alle Langhe, da Piazzale Loreto a Villa Triste a Milano, fino a via Tasso a Roma.

Un viaggio lungo 15 anni nei luoghi della Resistenza, che offre uno sguardo profondo e toccante sulla Lotta di Liberazione, attraverso il teatro, la musica e l’arte, unendo la passione per la memoria storica con la creatività artistica.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, si concluderà con un piccolo momento conviviale.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con le associazioni Anpi e Aned, con la Fondazione ISREC – Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, e con le Librerie Coop del territorio savonese, che condividono l’impegno di mantenere viva la memoria, in difesa dei valori democratici di libertà, giustizia e solidarietà.

Anche Coop Liguria si impegna attivamente su questo tema: supportando le iniziative promosse dalle associazioni del territorio; organizzando momenti di approfondimento nell’ambito delle sue attività sociali, consultabili sul sito coopseitu.it; lavorando con i ragazzi delle scuole nell’ambito delle attività Saperecoop (materiali disponibili sul sito saperecoop-liguria.it).

A Savona, Coop Liguria sostiene la manifestazione “Il 25 Aprile R-esiste”, organizzata dall’Anpi provinciale sulla fortezza del Priamar, e proprio in quella sede presenterà il docufilm “Per non dimenticare - Storia di un viaggio”, realizzato da Matteo Valenti per raccogliere le impressioni degli studenti che hanno partecipato a uno dei viaggi della memoria a Mauthausen organizzati da Aned Genova.

Daniele Biacchessi è giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, autore e interprete di teatro di narrazione, regista e produttore cinematografico. È stato caporedattore di Radio24-Il Sole24ore. E ancora prima ha lavorato per Rai, Italia Radio, Radio Regione, Radio Lombardia, Radio Popolare. È autore di numerosi libri d'inchiesta e di narrazione su terrorismo, ambiente, mafie, Resistenza e Storia contemporanea. Sul piano cinematografico ha prodotto, scritto e diretto numerosi film indipendenti finanziati in crowdfunding e in collaborazione con l'illustratore Giulio Peranzoni, distribuiti attraverso supporti digitali, e diffusi tramite centinaia di proiezioni pubbliche in Italia e in Europa.