Tra le aiuole di Fior d’Albenga arriva il “Cluedo Botanico”: appuntamento sabato 18 aprile

Sabato 18 aprile 2026, nell’ambito di “Fior d’Albenga”, il percorso serale dell’ Istituto agrario d'Istruzione Secondario Superiore Giancardi Galilei Aicardi propone il “Cluedo Botanico”, un originale gioco investigativo aperto a tutta la cittadinanza.

L’evento coinvolgerà i partecipanti in un caso poliziesco da risolvere attraverso indizi legati alla botanica: suddivisi in squadre, i giocatori riceveranno carte contenenti le dichiarazioni di indiziati e testimoni, oltre a materiali informativi utili per arrivare alla soluzione del mistero.

Il gioco, ideato e realizzato dagli studenti e dalle studentesse del corso serale nell’ambito di un progetto di didattica laboratoriale, si svolgerà tra i vicoli del centro storico di Albenga. I partecipanti seguiranno una mappa che li condurrà in tre diverse piazze, dove potranno raccogliere gli indizi necessari.

Il percorso avrà inizio e si concluderà presso l’Auditorium San Carlo.

Sono previsti due turni di gioco: il primo alle ore 9.45 e il secondo alle ore 13.45. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione attraverso una e-mail all’indirizzo iat@comune.albenga.sv.it oppure recandosi presso l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica in Piazza San Michele.

Al termine dell’attività, i vincitori saranno premiati con un buono gelato offerto dalla Gelateria Perlecò e con un fiore coltivato dalla scuola.

Per tutti i partecipanti è previsto un piccolo rinfresco offerto da Ipercoop Le Serre di Albenga.

L’iniziativa nasce anche con l’obiettivo di promuovere il corso serale della scuola agraria Aicardi, che offre agli adulti la possibilità di conseguire il diploma di scuola superiore in un contesto pubblico e gratuito.

A sintetizzare lo spirito del progetto è il motto ideato da una studentessa:

“La conoscenza si coltiva anche di notte”.

Il “Cluedo Botanico” rappresenta un’occasione per vivere il centro storico in modo originale, coniugando divulgazione scientifica, gioco e partecipazione attiva, e valorizzando al contempo il ruolo della formazione per adulti e il legame con il territorio.