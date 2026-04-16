 / Cronaca

Cronaca | 16 aprile 2026, 08:46

Ruba prodotti di bellezza in farmacia e viene fermata dal titolare: denunciata 45enne

Nei guai è finita una cittadina di origine algerina. Il valore complessivo della refurtiva era superiore ai 630 euro

Ruba prodotti di bellezza in farmacia e viene fermata dal titolare: denunciata 45enne

Martedì, gli operatori delle Volanti sono intervenuti presso una farmacia del centro di Savona, dove una donna di 45 anni, di nazionalità algerina, si era appropriata di diversi prodotti esposti sugli scaffali, senza procedere al pagamento.

Il tempestivo intervento del titolare, che ha cercato di fermare l’autrice del reato, ha consentito alla Polizia di Stato, giunta rapidamente sul posto, di bloccarla e recuperare la refurtiva. Si trattava di prodotti di bellezza per un valore complessivo superiore ai 630 euro, poi interamente restituiti all’esercizio commerciale.

La donna è stata quindi segnalata in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium