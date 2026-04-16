Savona, fermato con 7 etti di hashish suddivisi in panetti: arrestato

E' stato fermato nei pressi della sua abitazione a Savona con addosso la sostanza stupefacente trovata poi anche nella perquisizione domiciliare.

Un giovane è stato arrestato martedì scorso dalla squadra volanti della polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e ieri si è tenuto il processo per direttissima in Tribunale a Savona.

In totale sono state rinvenuti 7 etti di hashish in suddivisioni in panetti contrassegnati con l'immagine del noto narcotrafficante colombiano Pablo Escobar. All'interno dell'abitazione sono stati trovati materiali per il confezionamento (un rotolo di celophan e bilancino) e 825 euro in totale tra la perquisizione sul giovane e in casa.

Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora, il divieto di uscire nelle ore notturne e l'obbligo di firma.