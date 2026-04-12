Pulizie di primavera: ecco perché fanno bene alla salute

Pensare alle pulizie di primavera vi spaventa? Se subito le associate a fatica e a stress, prendete un lungo respiro e rilassatevi, perché al contrario pulire casa fa bene alla salute, lo dice la scienza.

Gli studiosi fanno rientrare questa pratica in quella che viene definita cleaning therapy ed è esattamente ciò che il termine in inglese suggerisce: la terapia del pulire. Già la seguiamo tutti senza saperlo, spolverando e sistemando, ma pare che le pulizie di primavera, e non solo quelle, aiutino a sentirsi meglio a livello psicofisico.

L'importante è dividere il lavoro in piccole tappe, così che lavare i pavimenti, spolverare e pulire casa sia meglio che recarsi in palestra, dal parrucchiere o al corso di yoga. Ecco alcuni spunti.

Pulire i pavimenti fa dimagrire e aiuta la psiche: passare lo spazzolone o il mocio sulle superfici rigenera gli spazi della casa, rendendoli più puliti e profumati. Anche per chi li vive porta dei vantaggi, perché l'esercizio fisico che ne consegue rafforza la muscolatura e fa bruciare calorie. I benefici del lavaggio dei pavimenti non si vedono soltanto sulla silhouette, pure la psiche ne trarrà giovamento, perché si rilasserà grazie ai movimenti regolari ipnotici e all'idea generale di rinnovamento.

Spolverare, invece, mette ordine nei pensieri. Il gesto del panno che rimuove la polvere aiuta a fare una pulizia profonda dei pensieri. Infatti, mentre si spolvera, si aiuta il processo cerebrale di rimozione di dati inutili, quelli che solitamente ci riempiono la testa di preoccupazioni superficiali.

Inoltre, con il cambio di stagione negli armadi siamo pronti a ripartire. Per molti è uno degli incubi stagionali peggiori, ma il cambio armadi aiuta a rigenerarsi ed a reinventarsi, perché ci permette di decidere chi vogliamo essere nella nuova stagione.

Se poi vogliamo mettere ordine nella nostra vita personale niente di meglio del decluttering. Questa pratica, di origine scandinava, sarà utile per uscire dal circolo vizioso dell'accumulo seriale di oggetti, vestiti, ninnoli e quant'altro. Con il decluttering semplicemente si elimina il superfluo, facendo piazza pulita di tutto quello che è in surplus, mantenendo così solo l'essenziale. Farlo con gli oggetti farà sì che automaticamente inizierete a farlo anche con pensieri, preoccupazioni ed impegni.

Un altro suggerimento della cleaning therapy riguarda fare il bucato, un vero e proprio toccasana contro lo stress, perché l'idea di lavare i propri vestiti e renderli puliti e profumati aiuta a sentirsi meglio non solo esternamente, ma pure interiormente.

Per chi volesse cimentarsi in pulizie può profonde, come imbiancare casa, sembra che i vantaggi innescati da questa attività siano quelli di un processo che rigenera il proprio stato d'animo.

E per finire, se vogliamo dare un tocco di novità alle nostre abitazioni, puntiamo sul Feng shui, che si rifà all'antica arte cinese di organizzare gli spazi della casa in armonia con l'energia della Terra. Il principale obiettivo è quello di favorire il benessere dell'individuo in sintonia con le energie positive naturali.

Secondo i dettami di questa millenaria filosofia di design, esistono direzioni, disposizioni e colori del mobilio e di tante altre componenti della casa, tali da rendere un angolo di essa più rilassante rispetto ad un altro. Prestando attenzione agli spazi pieni e vuoti, e bilanciando al meglio gli interni come in un giardino zen, potremo godere di un rinnovato equilibrio interiore ed esteriore.

Quindi? Che cosa state aspettando?