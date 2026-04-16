Giornata sulla partecipazione pubblica di AIP2: la Carta arriva in Liguria tra confronto e rigenerazione urbana

Una giornata di confronto, di scambio e di condivisione sui temi della partecipazione, promossa dall’Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica (AIP2). Venerdì 17 aprile alle ore 11, presso l’Area Archeologica Giardini Luzzati – Genova, dopo Bologna, Cagliari e Firenze, la Carta della partecipazione pubblica continua il suo cammino e approda in Liguria.

L’associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica (AIP2) promuove una giornata di confronto e condivisione per riflettere sulla cultura della partecipazione, delle politiche urbane e dell’amministrazione condivisa. A dieci anni dalla sua prima stesura, la Carta è stata recentemente revisionata grazie al contributo di numerose organizzazioni e amministrazioni pubbliche. Questo documento rappresenta oggi il pilastro delle nuove Linee guida nazionali sulla partecipazione pubblica, attualmente in fase di approvazione.

Il programma della giornata - L’evento si aprirà con la presentazione dei 6 valori e dei 6 principi cardine della Carta, che saranno discussi a partire dal racconto di esperienze e pratiche concrete sviluppate nel territorio genovese e ligure. Parteciperanno al dialogo rappresentanti delle istituzioni locali, del Comune di Genova e di Savona, della Regione Liguria e della cittadinanza attiva. L’obiettivo è riflettere su come si contribuisce a far crescere nei territori una cultura della partecipazione, delle politiche urbane e dell’amministrazione condivisa con le cittadine e con i cittadini.

L’incontro si svolgerà ai Giardini Luzzati, luogo simbolo di socialità e rigenerazione urbana, con una modalità interattiva e informale.

Nel corso dell’incontro verrà dedicato uno spazio all’esperienza della città di Savona, che recentemente ha svolto un percorso partecipativo approdato all’approvazione del Regolamento dei Comitati Territoriali.

Allo spazio di confronto della mattina seguirà un trekking urbano, che porterà a conoscere pratiche di rigenerazione e di gestione condivisa nel cuore di Genova: una città solidale e inclusiva, che conosce il valore della partecipazione.

“La partecipazione… si fa insieme e rende le decisioni migliori!”. L’incontro è pubblico e gratuito. Per gli architetti iscritti all’Ordine di Genova è previsto il riconoscimento di 2 CFP.