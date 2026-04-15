Savona, rassegna d'arte Cartoline di Milena Milani, "Diario per immagini - Tarte 2"

Dopo il successo dell’inaugurazione, prosegue la rassegna "Cartoline da Milena Milani", ideata e curata da Michela Savaia, vicepresidente della Fondazione Museo Milena Milani, in memoria di Carlo Cardazzo. Il 17 aprile alle ore 17.30, nella sala conferenze della Pinacoteca Civica di Savona prende il via il secondo appuntamento della rassegna. La manifestazione, intitolata Tarte 2, prevede due momenti: una presentazione, con introduzione di Paola Grappiolo, e un’esposizione negli spazi della Fondazione MMCC.

Il titolo Tarte 2 sintetizza il progetto: saranno riproposti disegni del ’73 eseguiti da Milena Milani, già presentati nel 1999 ad Albissola Marina presso il Centro Bludiprussia, dal titolo Tarte (in italiano Torta), di cui saranno esposti i 28 fogli, tolti da un quaderno ad anelli che Milena portava sempre con sé nei suoi viaggi tra Albisola, Milano, Cortina, Roma e Savona, nei quali interpreta le persone incontrate. Come un fumetto, la scritta Tarte li collega tutti. Proprio di questa storica mostra verrà proiettato, durante la presentazione, un filmato di 18 minuti realizzato da Bludiprussia sull’inaugurazione del 1999, in cui intrecci e incontri di personaggi della cultura savonese hanno poi consentito lo sviluppo e la costituzione dell’attuale Fondazione a suo nome. La rassegna, articolata in sette appuntamenti distribuiti nel corso dell’anno, si propone di valorizzare in modo continuativo l’eredità culturale di Milena Milani, figura centrale del Novecento e profondamente legata alla città di Savona, creando occasioni di dialogo tra arti visive, scrittura e memoria.

Prosegue inoltre l’iniziativa di fidelizzazione del pubblico: i partecipanti potranno collezionare le cartoline dedicate all’artista e, al raggiungimento di cinque presenze, ricevere in omaggio un catalogo della Fondazione. “Cartoline da Milena Milani” si conferma così un progetto capace di rafforzare il legame tra patrimonio culturale e territorio, coinvolgendo attivamente la comunità in un percorso di scoperta e valorizzazione.

La rassegna è realizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Savona, della Pinacoteca Civica di Savona e della Fondazione De Mari, con il sostegno di Quidam e Coop Liguria, partner degli eventi 2026 della Fondazione MMCC nell’ambito delle moltissime attività culturali che sostiene sul territorio. La Cooperativa promuove anche programmi di attività valoriali, sociali e per il tempo libero, consultabili sul sito coopseitu.it Appuntamento: Venerdì 17 aprile 2026 ore 17,30 Diario per immagini “Tarte 2” Intervento di Paola Grappiolo e videoproiezione Sala Conferenze Pinacoteca Civica.

Seguirà inaugurazione della mostra, I disegni di Milena Milani “Tarte 2” Spazio MMCC Piazza Chabrol Savona. Fino a domenica 12 aprile è ancora possibile visitare l’attuale mostra Le serigrafie di Milena Milani Presso lo Spazio MMCC Piazza Chabrol Savona.