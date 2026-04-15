Dai diamanti non nasce niente, dall’arte nasce una nuova idea di ambiente. A Finale, a Castelfranco, ecco la mostra “Riciclickamente”

Si inaugura domenica 19 aprile, alle ore 17, alla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure la nuova edizione della mostra “Riciclickamente”, promossa e organizzata dall’Associazione QuiArte, che torna a coinvolgere il pubblico con un percorso espositivo dedicato alla sostenibilità ambientale, alla comunicazione responsabile e alla valorizzazione del territorio.

Nato come progetto di comunicazione integrata, Riciclickamente si è affermato negli anni come un’esperienza multidisciplinare capace di unire imprese, istituzioni, mondo della cultura, tecnologia e scienza. Un format che ha visto fin dalle sue origini la collaborazione con Sat Servizi Ambientali, partner storico dell’iniziativa, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sui temi ambientali nella comunità locale.

“Sono felice di aver riunito questi artisti contemporanei nella nuova edizione della Mostra Riciclickamente, che ho curato personalmente, insieme al Direttivo di QuiArte e in collaborazione con Punto a capo” dichiara Luciana Bertorelli, dell’Associazione Qui Arte.

Il valore e l’innovazione del progetto sono stati riconosciuti già nel 2016, quando Riciclickamente ha ottenuto un importante riconoscimento a livello nazionale: il Premio Mediastars 2016 per l’Art Direction nella sezione Corporate Identity, assegnato a Monica Brondi e all’agenzia Punto a capo per la qualità e l’efficacia della comunicazione sviluppata per la campagna.

La mostra 2026 rinnova questo impegno, proponendo opere d’arte che ispirano buone pratiche e modelli virtuosi di economia circolare. Un’occasione per riflettere sulla costruzione di una cultura della sostenibilità, coinvolgendo cittadini, studenti e stakeholder.

Riciclickamente ritorna con una mostra che intende generare connessioni e promuovere riflessioni e cambiamenti concreti nei comportamenti individuali e collettivi, nella rinnovata sede della Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure.

L'esposizione raccoglie lavori che esplorano il rapporto tra arte e ambiente, invitando il pubblico a riflettere sul valore del riuso come gesto estetico e consapevole. Un invito a guardare ciò che scartiamo con occhi diversi, scoprendo la bellezza nascosta nelle seconde possibilità.

L’iniziativa vede la partecipazione di numerosi artisti: Cristiana Bertolazzi, Luciana Bertorelli, Rosalina Collu, Gabry Cominale, Franca Franchi, Silvana Maltese, Cristina Mantisi, Caterina Massa, Ingrid Mijich, Marco Noero, Vittorio Patrone, Laura Peluffo, Silvana Prucca, Diego Santamaria, Renza Laura Sciutto, Mara Tonso, Elisa Traverso e Ugo Valbusa.

La curatela è affidata a Luciana Bertorelli e Francesco Parisi per l’associazione Qui Arte, mentre il format e la comunicazione sono a cura di Punto a capo di Savona. Partner dell’iniziativa è SAT Servizi Ambientali.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Finale Ligure e della Fortezza di Castelfranco, in collaborazione con il ristorante La Fortezza.