Ubik Savona, doppio appuntamento: Wu Ming 2 e Fornelli protagonisti del weekend

La Libreria Ubik ospita un doppio appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea nel fine settimana, con due incontri con autori e la presentazione di altrettanti romanzi.

Si parte venerdì 17 aprile alle 17.30 con lo scrittore Wu Ming 2, pseudonimo di Giovanni Cattabriga, che presenterà il romanzo “Mensaleri” (Einaudi). L’incontro sarà moderato da Renata Barberis e Lorenzo Caviglia.

Il nuovo lavoro di Cattabriga, membro del collettivo Wu Ming, tra le esperienze più significative della letteratura italiana contemporanea e autore di opere come “Q” (firmato “Luther Blissett”), “54”, “Manituana”, “Altai” e “L’Armata dei Sonnambuli”, è ambientato nel 1868. Al centro della storia c’è Nazzaro Mensa, che acquista l’isola di Parpai, sul fiume Leri, e vi costruisce una grande cartiera. Sulla riva opposta fonda un villaggio per gli operai, un borgo che prende il nome della sua famiglia unito a quello del corso d’acqua: Mensaleri. Un progetto che appare come il sogno di un imprenditore illuminato, ma attorno a lui non ci sono solo ingegneri e tecnici, bensì anche un mago che lo affianca nelle decisioni.

Il programma prosegue sabato 18 aprile alle 17 con la scrittrice Valentina Fornelli, che presenterà il romanzo “La costellazione del pesce” (Solferino), anche in questo caso con la moderazione di Barberis e Caviglia.

Il libro racconta la vicenda di un italiano scomparso ad Algeri con una somma ingente affidatagli dalla sua azienda. Carla, investigatrice privata specializzata in missioni all’estero, comprende subito che il caso va oltre una semplice sparizione e coinvolge interessi più oscuri e inconfessabili.

Tra fughe rocambolesche, generali corrotti, night club equivoci e il fascino di un incontro nel deserto, la spy story di Valentina Fornelli - vincitrice del festival LetteraFutura 2025 - gioca con i codici del genere, rinnovandoli e ribaltandoli. La protagonista Carla, libera, poliglotta e spregiudicata, accompagna il lettore in un’Algeri viva e magnetica, ma anche dentro le logiche di un potere opaco e nelle possibili forme di resistenza.