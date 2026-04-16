Savona, gli oratori diventano palcoscenico: musica, arte e devozione in un nuovo percorso culturale

Il 17 aprile si terrà il primo appuntamento di "Oratori in MUSicA. Variazioni artistiche nel ponente ligure", un progetto che anticipa la programmazione Savona 2027, e prevede la valorizzazione degli Oratori savonesi, attraverso una serie di eventi, a partire dalla primavera del 2026, che faranno scoprire e vivere questi luoghi straordinari anche in momenti diversi rispetto alla settimana santa. La loro antica tradizione musicale legata principalmente al canto polivocale sarà messa in dialogo con il ricchissimo patrimonio storico e artistico conservato al loro interno, specchio delle grandi trasformazioni del territorio circostante, dall'età medioevale alla contemporaneità.

“Il progetto - spiega l'assessore alla Cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro - nasce dalla volontà dell'Amministrazione comunale di aprire e rendere fruibili e partecipi della vita cittadina gli oratori in più occasioni, mettendoli in connessione con le altre emergenze storiche e artistiche della città conservate in chiese e palazzi e soprattutto all'interno dei musei. Concerti, incontri di approfondimento con specialisti e trekking urbani disegneranno quindi nuovi itinerari tra musica, arte, storia e devozione nella città di Savona e nel ponente ligure”.

Il 17 aprile alle ore 21 primo appuntamento di “Oratori in MUSicA...” presso l'oratorio del Cristo Risorto e, trattandosi della prima manifestazione in programma, l'evento vedrà la partecipazione dello storico dell'arte e assessore alla cultura di Genova, Giacomo Montanari, che illustrerà la storia dell'associazionismo laicale culminata nel gran teatro sacro dell'epoca barocca. Un focus specifico sarà dedicato alla straordinaria macchina d'altare dell'Oratorio in questione, un significativo esempio di fasto artistico e devozionale e a completamento della serata il concerto de "I Trillanti", un trio,sia vocale che strumentale, specializzato nella musica tradizionale del basso Lazio e del centro Italia proveniente da Alatri (FR). Porterà a Savona uno spettacolo vivace ed emozionante dove si potranno ascoltare canti di mietitura, tarantelle, serenate, canti a dispetto, e naturalmente canti sacri dal repertorio delle confraternite.

I successivi due appuntamenti saranno presso l'Oratorio dei SS. Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla e la chiesa di Santa Lucia (che ospita la confraternita dei SS. Agostino e Monica) dove si assisterà, nella prima sede, ad un concerto dal titolo “Sia Laudato San Francesco: un viaggio musicale nel repertorio delle confraternite dei “Laudesi” dal XIII al XVII secolo” presentato dall’Ensemble 400.

Uno spettacolo che vuole ricordare anche l’ottavo centenario della morte del Santo Patrono d’Italia (1226-2026).

Mentre il 22 maggio si ascolterà un concerto che vedrà la soprano Matilde Leonardi, accompagnata dal liutista Dario Landi, presentare un concerto di Arie, Madrigali spirituali e Scherzi musicali dedicato al repertorio del nascente canto monodico accompagnato. Mondi musicali che furono di ispirazione al sentire musicale dei tempi di Anton Maria Maragliano.

Immaginiamo una sua cassa dove l'oro e i colori brillano alla luce delle candele mentre le note profonde della tiorba e la voce di un soprano riempivano lo spazio, creando un'esperienza immersiva che i contemporanei chiamavano "meraviglia".

I due approfondimenti storico artistici saranno tenuti da Valentina Frascarolo, Direttrice dei Musei Civici di Savona, che tratterà del pittore savonese Giovanni Agostino Ratti partendo dallo splendido ciclo conservato presso l'Oratorio dei SS. Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla, e della scultura barocca e tardo barocca in Liguria e dei suoi legami con la pittura grazie alla cassa processionale di Anton Maria Maragliano conservata presso la chiesa di Santa Lucia.

Le date di maggio saranno accompagnate da due trekking urbani che partendo dai due oratori menzionati arriveranno sino alla Pinacoteca civica attraverso alcune tappe in diversi luoghi della città di Savona, potendo così vedere dal vivo luoghi e opere menzionati negli approfondimenti.

La rassegna è curata dal Servizio Musei del Comune di Savona con la collaborazione dei Confratelli degli Oratori savonesi mentre la direzione artistica, per la parte musicale, è di Fabio Rinaudo. Sono previsti altri due concerti in autunno nella provincia di Savona (Noli, Varazze e Spotorno) e una nuova edizione a Savona nella primavera del 2027.