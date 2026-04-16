Vado, torna domenica 3 maggio Sensasprescia

Torna domenica 3 maggio Sensasprescia, la manifestazione che invita a riscoprire il piacere del tempo attraverso esperienze autentiche immerse nella natura. Un evento pensato per chi desidera allontanarsi dai ritmi frenetici quotidiani e vivere il territorio in modo sostenibile, consapevole e coinvolgente.

Organizzata da Valle de Vuè Cycling and Outdoor, realtà attiva nella promozione del turismo attivo e delle esperienze outdoor, Sensasprescia rappresenta un’occasione unica per scoprire paesaggi suggestivi, tradizioni locali e attività all’aria aperta adatte a tutti.

Durante la manifestazione, i partecipanti potranno scegliere tra diverse esperienze:

- escursioni in mountain bike per gli amanti dell’avventura

- percorsi in e-bike, ideali per esplorare il territorio in modo accessibile e sostenibile

- trekking immersivi nella natura, tra sentieri panoramici e luoghi autentici

- Ristori lungo il percorso in collaborazione con altre associazioni del territorio

Al rientro, la giornata proseguirà con un ricco programma di intrattenimento e convivialità:

- intrattenimento live dei Booridda

- spettacolo freestyle con Barbero Show

- area enogastronomica dedicata ai sapori del territorio

Sensasprescia è anche il risultato di una forte collaborazione tra numerose associazioni sportive e realtà locali, in primis la Podistica Savonese, ma tante altre unite con un obiettivo comune: promuovere il territorio, valorizzarne le eccellenze e creare occasioni di incontro e condivisione non solo sportive ma anche dedite ad altri tipi di servizi come i volontari antincendio boschivo, il comitato locale della Croce Rossa, gli Alpini, le società mutuo soccorso, gli amici del mari e monti in Panda , il motoclub Segno etc..

Sensasprescia 2026 si conferma così come un appuntamento imperdibile per appassionati di sport, natura e turismo lento, ma anche per chi cerca una giornata di festa, musica e buon cibo, in un contesto autentico e accogliente. Quest'anno ancora più ricca con ristori a tema , premi e gadget unici. Un particolare ringraziamento agli sponsor ed ai collaboratori, a cui sarà dedicata visibilità e organizzata la presentazione ufficiale il giorno 16 aprile alle 17,30.