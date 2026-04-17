Incidente a Vezzi Portio, auto si ribalta in una strettoia: illesa una coppia di anziani

Paura nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile a Vezzi Portio, nella frazione San Filippo, lungo la strada provinciale Sp8. Una coppia di anziani residenti nella zona è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto in un tratto particolarmente stretto e privo di guard rail.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, i due stavano risalendo la provinciale in direzione della propria abitazione quando si sono trovati di fronte un’altra vettura proveniente in senso opposto. Nel tentativo di facilitare il passaggio, il conducente ha inserito la retromarcia, ma durante la manovra l’auto è uscita di strada, ribaltandosi completamente nel terreno sottostante, nei pressi dell’abitazione del vicesindaco Rita Gravano.

Proprio la vicesindaco, contattata telefonicamente dagli stessi occupanti rimasti intrappolati nell’abitacolo, si è attivata immediatamente per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei mezzi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118. Il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti, in via precauzionale.

Nonostante la dinamica dell’incidente, le conseguenze sono state fortunatamente lievi: tanta paura per la coppia coinvolta e un’auto gravemente danneggiata. L’episodio rappresenta però un nuovo richiamo alla prudenza, da parte dell’Amministrazione: “Un’occasiome per ribadire a tutti di prestare la massima attenzione sulle strade e moderare la velocità”.