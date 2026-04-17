Mondo del calcio in lutto per la prematura scomparsa di Nicola Iannotta, aveva 25 anni

Mondo del calcio in lutto per la prematura scomparsa di Nicola Iannotta, per tutti “Nik”, morto a soli 25 anni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La notizia ha colpito profondamente l’intera comunità sportiva del territorio. Lascia la mamma Alessandra, il papà Aldo, la nonna, gli zii, la zia, i cugini e gli amici più stretti, definiti “fratelli”.

Numerosi i messaggi di cordoglio in queste ora, in particolare dal mondo del calcio locale. L’Asd Pontelungo 1949 si è stretta attorno alla famiglia Iannotta, ricordando Nicola come figlio del dirigente Aldo, figura molto conosciuta e stimata per il suo lungo impegno in diverse società del territorio, tra cui San Filippo Neri, Alassio FC, Albenga e Finale.

Anche la Fc Finale 1908 ha espresso vicinanza alla famiglia: “La Società si stringe con profonda commozione alla famiglia lannotta per la prematura scomparsa del figlio Nicola. Ad Aldo e Alessandra va il nostro più sentito abbraccio questo momento di incommensurabile dolore”.

Una benedizione sarà impartita sabato 18 aprile alle 15.30 nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona, prima del trasferimento al tempio crematorio.