Celle Ligure, la Camminata delle Sette Chiese riceve il riconoscimento “Eco Event Plastic Free”

La Camminata delle Sette Chiese che si terrà sabato 2 Maggio 2026, ottiene il riconoscimento Eco Event Plastic Free. Non è solo un simbolo ma esso si tradurrà in azioni concrete, nei sette ristori a disposizione dei partecipanti all’evento non verrà utilizzata plastica monouso. Plastic Free sarà inoltre presente per tutta la durata dell’evento.

L’associazione di volontariato, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, è partner ufficiale della manifestazione e sarà presente con uno stand dedicato in Piazza Assunta ai Piani di Celle, punto di partenza dell’evento.

Riduzione della plastica monouso, impiego di materiali compostabili nei ristori, sensibilizzazione dei partecipanti e coinvolgimento attivo di cittadini e associazioni: sono questi i benefici concreti che derivano dal riconoscimento “Eco Event Plastic Free” ottenuto per la prima volta per l’edizione 2026 della Camminata.

“Questo evento dimostra che è possibile organizzare manifestazioni più sostenibili senza rinunciare alla qualità e alla partecipazione - commenta Jacopo Abate, assessore comunale - Sarà un occasione per far conoscere il nostro entroterra e per rammentare ai partecipanti il rispetto per il mondo che ci circonda attraverso comportamenti responsabili e sulla riduzione dell’utilizzo della plastica monouso nella vita di tutti i giorni. Ogni gesto conta, a casa come durante una manifestazione outdoor. Un gesto moltiplicato fa la differenza.”

“Ci tengo a ringraziare tute le Associazioni che hanno aiutato l’Amministrazione a realizzare questo evento (Protezione Civile di Celle Ligure; Associazione Alpini di Celle Ligure e comitato Pro Pecorile) e tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto (Sport Art Savona; Cooperativa Bazzin; Esi Farmaceutica; Il Vivaio Il Giardino Fiorito; Olmo Biciclette e il Rotary Club Varazze)”, conclude l'assessore.

“Stiamo lavorando per coinvolgere tutte le manifestazioni per eliminare l’utilizzo di plastica monouso, nella speranza che in futuro ci sia un protocollo nazionale condiviso su questo tema - spiegano da Platic Free - Come referente sono molto contenta di essere riuscita ad ottonere Ecoevent per questa occasione, si tratterà del secondo evento in Italia dopo la Maratona di Napoli.

E’ una Amministrazione attenta ai temi ambiantali, la decisione di dare seguito alla nostra richiesta di una ordinanza sul divieto di utlizzo di palloncini ne è l’esempio, recenti studi dimostrano sempre di più il ruolo delle micro e nanoplastiche non solo sulla salute degli animali e degli ecosistemi ma anche su quella di adulti per quanto riguarda sopratutto le malattie neurodegenerative e nei bambini possono dare origine a neuroinfiammazioni e disfunzioni endocrine e metaboliche”.