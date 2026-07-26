Maltempo, prolungata l'allerta gialla in tutta la Liguria

E' stata prolungata l’allerta gialla per temporali su tutta la regione fino alle 19 di oggi, domenica 26 luglio.

Dopo il passaggio temporalesco notturno (accompagnato da fulmini, lampi, qualche chicco di grandine, raffiche di vento e piogge con valori orari localmente molto forti: Casale di Pignone 80.2mm, Cembrano (Maissana) 70.8mm, Sciarborasca e Lerca (entrambe Cogoleto) 62.6mm e 61.4mm, Bargone (Casarza) 53.8mm, Viganego (Bargagli) 53.2mm, Fiumara (Genova) 53mm) e la tregua di questa mattina, torna ad aumentare la nuvolosità in corrispondenza dei rilievi.

L’azione del riscaldamento solare favorirà la formazione di temporali da calore in corrispondenza dei rilievi montuosi, e soprattutto sul centro-ponente potranno sconfinare in costa, sotto l’impulso della ventilazione da Nord in quota.

I temporali potranno essere localmente molto forti, con possibile presenza di grandine di piccole dimensioni e colpi di vento.

Dalla serata mare molto mosso sull’estremo Levante per onda lunga di libeccio e miglioramento dello stato del cielo.

L'allerta ieri era prevista fino alle 15.00 di oggi, 26 luglio, nelle zone B (Levante savonese), C ( Levante), D (Val Bormida) ed E (entroterra genovese). Era prevista nella zona A (da Ventimiglia fino a Noli) fino alle 18.