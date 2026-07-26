Varazze, l'attrice Mariandrea Cesari sfilerà sul red carpet della Biennale di Venezia per il film in concorso "L'Estranea"

L'attrice di Varazze Mariandrea Cesari è tra i protagonisti del film, thriller psicologico "L'Estranea" di Paolo Strippoli selezionato in concorso all'83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia che si terrà dal 2 al 12 settembre.

A soli 17 anni, Mariandrea ha ricevuto l'invito ufficiale e sfilerà sul red carpet della Biennale accanto a grandi nomi del cinema italiano come Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il film sarà poi nelle sale dall'8 ottobre.

L'attrice varazzina ha recitato nel cortometraggio da lei ideato “Connessa¿” e nella fiction “Storia di una famiglia perbene” oltre ad essere stata la protagonista dei film Rai sulla Shoah.

Per il ruolo in "L'estranea" Mariandrea era stata scelta praticamente last minute. Il casting era infatti durato quasi un anno e lei è stata chiamata a qualche giorno dalla chiusura. La sua interpretazione aveva convinto il regista che l'aveva scelta per il suo film.

"Era da tempo che desideravo interpretare un personaggio come Alice che ha un gran vissuto, che deve trasmettere molto al pubblico. Sono contenta perché posso mostrare le mie emozioni - aveva detto Mariandrea alla nostra redazione - Mi sono trovata bene sul set con tutti, come a casa e ho legato tanto con Jasmine Trinca. Il regista è un talento, nel dirigere, i suoi metodi, mi ha fatto sentire subito a mio agio".

La giovane interprete era stata scelta anche per il film "Lowe wins war" del regista Marco Pollini, nel quale è coprotagonista in una pellicola che si concentra sulla Seconda Guerra Mondiale. Nel film recita anche la sorellina minore di Mariandrea Annabel di 11 anni, già protagonista di alcune pubblicità (dalla Chicco, alla Menarini, Imetec e Tenderly, passando per lo spot dei medicinali da donare con Rava con Martina Colombari) e all'età di 7 anni ha recitato nel film "L'uomo sulla strada" di Gianluca Mangiasciutti insieme ad Aurora Giovinazzo. Quest'anno ha inoltre recitato come protagonista nei panni di Marilì, nel lungometraggio dark fantasy torinese Ting (leggi qui l'articolo di Torino Oggi).

Mariandrea era stata protagonista anche dei film per la Rai nella collana con al centro l'Olocausto nelle interpretazioni in "La cartolina di Elena", "L'anello ritrovato" e "Cecilia e la casa segreta".



