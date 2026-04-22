Andora, sarà Licia Colò l’ospite d’onore di “Azzurro pesce d’autore”. A lei il “Premio azzurro” per il forte impegno a tutela dell’ambiente

Sarà Licia Colò l’ospite d’onore della 13^ edizione di “Azzurro pesce d’autore”, l’annuale appuntamento promosso dal Comune di Andora e dedicato alla promozione del settore ittico, delle attività legate al mare e alle eccellenze del territorio come i prodotti della piana agricola locale. La manifestazione si svolgerà dal 15 al 17 maggio 2026 nello splendido scenario del porto turistico di Andora e, per la prima volta, su parte della passeggiata a mare di levante.

Licia Locò, apprezzata divulgatrice televisiva specializzata in trasmissioni che raccontano il pianeta attraverso i suoi numerosi aspetti, sia scientifici che umani, si è sempre impegnata nella difesa dei diritti degli animali e nella salvaguardia dell'ambiente, scrivendo numerosi libri e gestendo rubriche legate a queste tematiche.

Ad “Azzurro pesce d’autore”, la Colò sarà presente il 15 maggio, alle ore 10.30, al momento dedicato all’apertura dell’evento e, nel tardo pomeriggio, ospite di un talk dal titolo “Il mare, un patrimonio da proteggere ogni giorno” nel corso del quale il Comune di Andora le consegnerà il “Premio Azzurro” per il suo impegno a favore dell’ambiente. Il suo nome succede a quello della giornalista e divulgatrice Donatella Bianchi, altro noto e apprezzato volto della televisione. Il tradizionale cooking show di apertura sarà affidato alla Delegazione Savonese dell’Unione Ligure Cuochi, premiata di recente ai Campionati Italiani di Cucina, tenutisi a Rimini.

“Tante le novità, per quanto riguarda la disposizione degli spazi e i contenuti del programma di Azzurro pesce d’autore. Il tema dell’edizione 2026 è “La vita e la cucina di borgo e di mare” a sottolineare la ricchezza delle eccellenze locali, dal pescato alla piana agricola, che saranno protagonisti di numerosi cooking show, con numerosi chef anche in rappresentanza del territorio – ha annunciato il Sindaco Mauro Demichelis - . Le associazioni operanti nel porto proporranno esperienze in mare e animeranno parte dello spazio dedicato allo street food locale, con tante specialità “di mare”. Il tutto contornato da una mostra mercato, laboratori, degustazioni e presentazioni, in collaborazione con produttori e aziende locali, liguri e nazionali”.

“Azzurro, Pesce d’autore” promuoverà, con appositi appuntamenti, di concerto con il Gal Fish Liguria, le quattro specie ittiche oggetto del protocollo d’intesa con Federazione Italiana Cuochi, ovvero l’ostrica ligure, il sugarello, l’alletterato e i prodotti dell’acquacoltura come l’orata.

Sono enti patrocinatori di Azzurro Pesce d’Autore, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Regione Liguria, Provincia di Savona, Camera di Commercio Le Riviere di Liguria e Associazione Nazionale Città dell’Olio (previsti incontri e degustazione dedicati all’olio EVO). I partner di questa edizione sono Bbbell, Coa, Eurospin, Peq Agri e Riviera Luxury.

Il Comune di Andora, titolare e promotore della manifestazione, si avvale della collaborazione della Delegazione di Spiaggia di Andora e dell’A.M.A. l’Azienda Multiservizi Andora e del sostegno della Fondazione De Mari. L’organizzazione logistica è affidata alla Pro Loco di Andora, la segreteria organizzativa è curata dell’agenzia Immedia.