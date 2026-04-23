Cairo Montenotte, visita istituzionale del direttore di ASL CN1 Guerra per consolidare la collaborazione con Asl2 Liguria

Nell’ambito della convenzione in essere tra ASL CN1 e l’Area Sociosanitaria Locale 2 di ATS Liguria, nella giornata odierna si è svolta la visita istituzionale del Direttore Generale di ASL CN1, Giuseppe Guerra, accompagnato dal proprio staff, che ha incontrato il Coordinatore dell’Area 2, Monica Cirone, insieme ai suoi collaboratori.

Nel corso dell’incontro sono state visitate la Casa della Comunità e l’Ospedale di Comunità di Cairo Montenotte, strutture strategiche per l’assistenza territoriale e la presa in carico dei bisogni sociosanitari della cittadinanza.

La visita ha rappresentato un momento di confronto costruttivo e di approfondimento reciproco, finalizzato al rafforzamento delle sinergie tra i due sistemi sanitari. In tale prospettiva, sono state condivise linee di collaborazione che potranno comprendere anche forme di integrazione professionale, attraverso lo scambio di operatori, con l’obiettivo di garantire risposte sempre più efficaci e qualificate ai bisogni della popolazione della Val Bormida e del basso Piemonte.