Finale Ligure celebra l’80° anniversario della Liberazione: un 25 Aprile di memoria, impegno e comunità

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il Comune di Finale Ligure ha organizzato una serie di iniziative per commemorare il 25 Aprile, data simbolo della democrazia e della libertà riconquistata.

La giornata si aprirà alle ore 9.30 con il consueto Consiglio Comunale straordinario durante il quale verrà rinnovato l’impegno civico della città nei confronti dei valori fondanti della Costituzione repubblicana.

Alle 10.30 è previsto il corteo cittadino con la deposizione delle corone, un momento solenne di raccoglimento e omaggio ai partigiani e ai civili che hanno sacrificato la propria vita per la libertà del Paese. Il corteo sfilerà per le vie del centro, accompagnato da autorità locali, rappresentanze delle associazioni combattentistiche e numerosi cittadini senza l'accompagnamento della banda musicale in segno di rispetto del lutto nazionale.

La cerimonia proseguirà alle 11.30 in Piazza Vittorio Emanuele con una serie di interventi istituzionali. A portare i saluti sarà il sindaco Angelo Berlangieri, seguito da Daniele Scarpi, dirigente del nuovo Polo Scolastico Finalese. Seguiranno gli interventi di Marta Dabove, presidente della sezione locale dell'ANPI, e di Ennio Peluffo, segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di Savona, che concluderà la mattinata.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Finale Ligure in collaborazione con ANPI, CGIL Savona, Libera e altre realtà associative del territorio. In un contesto storico complesso e segnato da rigurgiti revisionisti, il messaggio lanciato da Finale è chiaro: la memoria della Resistenza è un patrimonio collettivo da custodire e tramandare ogni giorno, nelle istituzioni e nella società.