Cairo, messa in sicurezza del ponte in località Braia: il Comune punta ad avviare i lavori entro fine estate

Il ripristino del ponte in località Braia entra nella fase operativa. Il Comune di Cairo Montenotte accelera infatti le procedure per avviare i lavori entro la fine dell’estate, con l’obiettivo di restituire alla comunità un collegamento stabile e sicuro dopo mesi di disagi.

L’infrastruttura aveva subito un crollo parziale in seguito al maltempo del 2024, rendendo necessario l’attivazione di un bypass provvisorio. Una soluzione d’emergenza che ha garantito la continuità minima della viabilità, ma che ha di fatto isolato circa venti residenti e un’attività economica della zona, trasformando la Braia in uno dei casi più emblematici delle fragilità infrastrutturali della Val Bormida.

La svolta arriva ora sul piano delle risorse: la Regione ha stanziato 390.450 euro attraverso il Fondo Strategico Regionale, a cui si aggiungono 20.550 euro di cofinanziamento comunale. Un pacchetto complessivo che supera i 410mila euro e che consente di sbloccare un intervento atteso da tempo.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla Regione e in particolare all’assessore Giacomo Raul Giampedrone per l’attenzione, la vicinanza e il sostegno dimostrati costantemente verso Cairo e la Val Bormida”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione. “Quando un territorio si trova a fare i conti con danni e disagi che incidono sulla vita quotidiana delle persone, la presenza concreta delle istituzioni fa davvero la differenza”.

Per la comunità locale la situazione del ponte ha rappresentato nei mesi scorsi una criticità quotidiana, con ripercussioni su mobilità, servizi e qualità della vita. L’avvio dei lavori viene ora considerato un passaggio decisivo verso il ripristino della normalità e il superamento definitivo dell’emergenza viaria.