Le foto dal 25 Aprile di Alassio tra memoria, democrazia e un richiamo alla pace

Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, delle associazioni locali e della cittadinanza, la celebrazione del 25 Aprile, Festa della Liberazione, si è aperta ad Alassio in piazza della Libertà con la benedizione delle corone d’alloro e la Santa Messa officiata da padre Tomasz Przybek.

A seguire, si sono svolti gli interventi del sindaco Marco Melgrati, della presidente dell’Anpi sezione Alassio–Laigueglia Franca Oliva e del presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Savona Mauro Righello. La cerimonia è stata accompagnata dall’esibizione musicale della "Ollandini Casual Orchestra" dell’Istituto comprensivo statale di Alassio. Successivamente sono state deposte le corone d’alloro nell’atrio del Palazzo comunale, presso i Monumenti ai Caduti e alla lapide sul pontile Bestoso.

"Il 25 Aprile – ha sottolineato il sindaco Marco Melgrati – segna la fine dell’oppressione nazifascista e la vittoria di un popolo che non si è arreso. È il giorno in cui ricordiamo la Resistenza, una pagina della nostra storia scritta da donne e uomini che, in un tempo di paura e violenza, decisero di non voltarsi dall’altra parte. Oggi, in un contesto internazionale segnato da guerre, tensioni e disuguaglianze, il valore della pace assume un significato ancora più urgente. La pace non è soltanto assenza di conflitto, ma costruzione quotidiana di dialogo, capacità di ascolto e volontà di cooperazione tra i popoli. È un bene fragile, da difendere con determinazione, a partire dalle nostre comunità. Celebrare il 25 Aprile significa non solo guardare al passato, ma interrogare il presente e assumersi un impegno per il futuro. Significa scegliere ogni giorno la democrazia, la giustizia e la dignità umana, senza cedere all’indifferenza o tollerare l’odio. È fondamentale trasmettere questi valori alle nuove generazioni, offrendo loro strumenti e conoscenze affinché possano riconoscere il valore della libertà e difenderla con responsabilità".

Un messaggio condiviso nel corso della cerimonia, caratterizzata da un forte richiamo alla pace e al senso di responsabilità collettiva, che ha riportato al centro i valori del 25 Aprile – libertà, democrazia, giustizia, solidarietà, uguaglianza e rispetto dei diritti – rafforzati dall’esperienza della Resistenza e sanciti nella Costituzione, anche in occasione dell’80° anniversario del voto alle donne e della nascita della Repubblica.