Stella, nel giorno della Festa della Liberazione compie 102 anni Maria Visca

Nata il 25 aprile del 1924, Maria Visca di Stella ha compiuto oggi, nel giorno della Festa della Liberazione, 102 anni.

"In una giornata così speciale, dedicata alla libertà e alla rinascita dell'Italia, abbiamo un ulteriore motivo straordinario per festeggiare: oggi Zia Maria compie 102 anni - gli auguri del Sindaco Andrea Castellini - Un traguardo incredibile per una donna che ha attraversato un secolo di storia, testimone di cambiamenti e portatrice di saggezza. La sua vitalità e il suo sorriso sono un dono per tutta la nostra comunità. A nome di tutta l'amministrazione e della cittadinanza la tua giornata sia piena di amore, affetto e gioia, circondata dai tuoi cari".

Proprio lei che da piccola, bambina di 10 anni, riceveva nel 1933 delle monetine dalla mamma di Sandro Pertini Maria Muzio, sua vicina di casa. In cambio le chiedeva di andare in chiesa a pregare per il figlio che era rinchiuso nel carcere di Pianosa. Poi fu liberato e divenne un protagonista della lotta di Liberazione. E poi il Presidente della Repubblica più amato dagli italiani.