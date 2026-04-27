Incendio a Quiliano dal Bricco della Croce: la protezione civile e i vigili del fuoco spengono le fiamme

Si e verificato ieri pomeriggio un incendio sulle immediate alture di Quiliano e solo l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno evitato che le fiamme si propagassero.

Per altro in un'area boschiva di fronte a via XXV Aprile con il rischio che il rogo creasse una situazione di potenziale pericolo.

"Grazie per il pronto intervento della Protezione Civile Quiliano e I Vigili del Fuoco per l'inizio di un incendio in Bricco della Croce - ha detto il Sindaco Nicola Isetta - Raccomando a tutti la massima attenzione e il rispetto delle norme".

Ancora non chiare le cause che hanno originato il fuoco.