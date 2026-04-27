Millesimo, senso unico alternato sulla Sp 51: lavori di ripristino del manto stradale dal 28 al 30 aprile

La Provincia di Savona ha disposto una modifica temporanea alla viabilità lungo la Sp 51 “Bormida di Millesimo”, nel tratto compreso tra il km 1+620 e il km 1+688, nel territorio comunale di Millesimo.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di interventi di ripristino definitivo del piano viabile, resi indispensabili a seguito di scavi effettuati per la posa di una nuova linea elettrica.

Per tutta la durata dei lavori sarà istituito il senso unico alternato di circolazione, regolato da impianto semaforico e/o movieri, che saranno impiegati in base all’intensità del traffico veicolare per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Le limitazioni saranno in vigore dal 28 al 30 aprile, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30.