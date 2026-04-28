Altare, ancora un furto alla scuola Valbormida Formazione, Isetta: "È il quarto da luglio, situazione insostenibile"

Ancora un furto con il medesimo modus operandi. È il quarto da luglio a oggi ai danni della scuola Valbormida Formazione di Altare, ospitata negli spazi delle ex scuole medie di piazza I Maggio. Un’escalation che preoccupa e che, secondo la dirigenza, sta diventando insostenibile non solo per i danni materiali, ma anche per il clima di sfiducia che si sta creando.

L’ultimo episodio è avvenuto tra sabato 25 e domenica 26 aprile. Ignoti si sono introdotti nella struttura forzando una porta e hanno poi manomesso una macchina per le bevande calde. Il bottino è minimo – circa cinquanta euro in contanti – ma a pesare sono soprattutto i danni agli ambienti e alle attrezzature.

"Siamo una sede didattica che promuove corsi di ristorazione e formazione sia per ragazzi in età di obbligo scolastico sia per adulti. Ogni volta non si tratta solo dei furti, ma anche dei danni alla struttura e della necessità di ripristinare tutto”, racconta il dirigente Alberto Isetta, che descrive una situazione ormai ripetitiva.

Il quadro che emerge è quello di una struttura più volte presa di mira, nonostante interventi di sicurezza e riparazioni successive ai precedenti episodi. “Abbiamo già rafforzato le misure di sicurezza e valutato ulteriori investimenti, ma ci troviamo davanti a una serie di azioni ripetute con modalità simili”, aggiunge il dirigente. “È un continuo rincorrere emergenze che sottraggono risorse alla didattica”.

Oltre al danno economico, pesa quello organizzativo e simbolico: la scuola, come luogo di formazione e presidio sociale, si ritrova vulnerabile ed esposta a incursioni che minano la serenità di studenti e personale. “C’è rabbia e amarezza – conclude Isetta – perché ogni intervento di riparazione è un costo aggiuntivo e un passo indietro nel nostro lavoro educativo”.

Il caso non sembra isolato: durante le festività di Pasqua, con modalità simili, era stato colpito anche l’Istituto Patetta di Cairo Montenotte, segno di una possibile scia di furti che interessa il territorio. Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono in corso per risalire ai responsabili.