Compie un sopralluogo prima di una rapina con la pistola nel supermercato: Pm chiede 3 anni e 4 mesi

3 anni e 4 mesi con la concessione delle attenuanti generiche.

Questa la richiesta di condanna del Pubblico Ministero Luca Traversa davanti al Collegio del Tribunale di Savona nei confronti di S.D., imputata per concorso in rapina pluriaggravata avvenuta nel 2024 nel supermercato In's di via Nazionale Piemonte.

La donna avrebbe effettuato un sopralluogo poco prima che venisse compiuto il furto. In quell'occasione uno dei rapinatori, con il volto coperto da un passamontagna e armato di pistola, era entrato nell'attività e minacciando il cassiere, si era fatto consegnare l'intero incasso, per poi tentare di fuggire a bordo di un’auto, dove lo attendeva il complice.

La pistola, una semiautomatica a salve priva di tappo rosso, era stata sequestrata, insieme ai passamontagna utilizzati per il colpo.

Cinquantenni, erano stati arrestati dalla squadra mobile della Polizia per un colpo avvenuto con lo stesso modus operandi nel supermercato In's di Corso Tardy&Benech.

Davanti al Gup Laura De Dominicis erano stati poi condannati a 4 anni e 5 mesi di carcere.