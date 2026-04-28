Albenga, aggiornato il regolamento per l’occupazione del suolo pubblico: più semplificazioni e tutela del demanio

Il Consiglio comunale di Albenga ha approvato alcune modifiche e integrazioni al Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico. Obiettivo: semplificare la burocrazia, accelerare il procedimento e renderlo più efficiente.

"Le modifiche introdotte intervengono su diversi articoli del regolamento e puntano a migliorare sia il servizio per cittadini e operatori economici sia la gestione amministrativa da parte dell’Ente - spiega il vice sindaco Silvia Pelosi - Tra le principali novità la possibilità, per esercizi di vicinato e attività artigiane, di occupare il suolo pubblico con piani di appoggio e sgabelli per la somministrazione di cibi e bevande. Una novità significativa che amplia le opportunità per queste attività, finora escluse da tale possibilità, nel rispetto della normativa regionale di riferimento".

"Importante anche l’intervento che prevede una semplificazione nel rilascio del nulla osta urbanistico attraverso il meccanismo del silenzio assenso per le istanze prive di rilevanza urbanistica. Una misura che consentirà tempi più rapidi nella definizione delle pratiche, a beneficio degli utenti e dell’efficienza amministrativa", aggiunge.

Tra le altre modifiche pratiche si ricorda quella all’articolo 42, che stabilisce che trascorsi 30 giorni senza il ritiro della concessione di suolo pubblico, l’atto decadrà automaticamente. Una previsione che risponde a situazioni riscontrate nella prassi e consente una gestione più ordinata delle concessioni. Tra gli aggiornamenti anche la modifica dell’articolo 49 sui passi carrabili, con l’abrogazione della possibilità di ottenere concessioni perpetue tramite il pagamento anticipato di 20 annualità, istituto non più compatibile con la normativa vigente e superato a tutela del demanio comunale.