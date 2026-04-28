Savona "Città che legge" dà il benvenuto ai nuovi nati del 2026 con un dono speciale

Un momento di festa e di vicinanza per i nuovi nati in questa prima parte del 2026 e le loro famiglie, che riceveranno un libro la tessera della Biblioteca Civica e un kit di informazioni utili per i primi anni di vita, dono che vuole esprimere l’augurio più sincero dell’Amministrazione ai nuovi cittadini della comunità savonese.

E’ questa l’iniziativa del Comune di Savona, in collaborazione con l'Associazione Scuola di Carta APS unitamente all’Accademia Drosselmeier, alla Biblioteca Barrili, all'Auser e al Centro per la famiglia, che si terrà domani (29 aprile, ndr) alle ore 16:30 nella Sala Rossa del Comune di Savona, dove ad accogliere questi speciali ospiti saranno accolti il sindaco Marco Russo e il vicesindaco Elisa Di Padova.

«Una nuova vita è una grande gioia prima di tutto per i genitori – dichiara il vicesindaco di Savona, Elisa Di Padova - ma rappresenta anche un segno di speranza per la nostra comunità, il regalo più bello che la Città di Savona possa ricevere, per prendersene cura nella costruzione giorno dopo giorno di una dimensione sempre più accogliente e a misura di famiglie. Si tratta di un dono simbolico che vuole esprimere l'augurio più sincero dell'Amministrazione ai nuovi cittadini della nostra comunità un gesto semplice, ma pieno di significato: accogliere i nuovi nati vuol dire credere nel futuro a Savona».

A pochi giorni dal 1° Maggio, Festa del Lavoro, l’iniziativa vuole ricordare quanto il lavoro e la famiglia siano legati nel costruire comunità solidali e accoglienti. L'evento rientra nel programma Off del Festival delle Storie ZeroDiciannove la cui quarta edizione inizierà sabato 2 maggio con una serie di eventi che coinvolgeranno le scuole e la città.

«I nuovi nati in questi primi mesi del 2026, ottantuno bimbi, riceveranno in dono: un albo illustrato Donato dall’Accademia Drosselmeier di Bologna, in collaborazione con Scuola di Carta APS, la tessera della Biblioteca Barrili e Materiale informativo per le famiglie sui servizi educativi. L’incontro di domani sarà anche l'occasione o per meglio dire un invito a coltivare, fin da piccoli, il piacere della lettura consolidando il riconoscimento ottenuto da Savona di "Città che legge", per il triennio 2024-2025-2026, e confermando il suo impegno nella promozione della cultura» conclude la vicesindaco.