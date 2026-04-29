Collegamento Ceriale–Borghetto: passaggio temporaneo aperto dal 30 aprile, lavori al termine

Volgono al termine gli interventi di riqualificazione nel tratto che dal Lungomare Diaz conduce ai piedi della scala di accesso alla passerella di collegamento con Borghetto Santo Spirito, rimasta chiusa per alcuni mesi per consentire l’esecuzione delle opere.

"Entro la metà di maggio i lavori saranno completati e l’intera area sarà restituita alla piena fruizione pubblica" afferma l’assessore ai Lavori pubblici Eugenio Maineri.

Nel frattempo, in vista del ponte del 1° Maggio, l’Amministrazione comunale ha deciso di attivare un passaggio temporaneo: a partire dal pomeriggio di giovedì 30 aprile sarà infatti possibile utilizzare un percorso provvisorio per raggiungere a piedi Borghetto in condizioni di sicurezza.

"Pur essendo ormai prossimi alla conclusione dell’intervento – aggiunge l’assessore – abbiamo ritenuto opportuno anticipare una soluzione temporanea per agevolare i cittadini e i visitatori attesi in questi giorni, garantendo un collegamento funzionale e sicuro".

L’intervento di riqualificazione, ormai in fase di conclusione, interessa l’intero tratto fino alla scala di accesso alla passerella e prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione, il riordino della scogliera, la sistemazione del pennello, il ripristino della vegetazione, la sistemazione delle siepi (lato ferrovia) e l’installazione di due gazebi con tavoli e sedie per dare ristoro ai passanti, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il fronte mare e migliorare la fruibilità degli spazi.