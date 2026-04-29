Albissola Marina, riapre l'ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione

L’ufficio postale di Albissola Marina ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, portando così gli interventi completati nella provincia di Savona a circa l'88% del piano di realizzazione.

Grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio, sono infatti terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione in Via Dell' Oratorio 24, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione.

L’ufficio postale è stato completamente rinnovato e dotato di nuovi arredi e colori, gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi. Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come ad esempio il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Entro l'anno, sarà inoltre possibile per i cittadini richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

L’ufficio postale di Albissola Marina è a disposizione della clientela con il consueto orario, dalle 8:20 alle 13:35 dal lunedì al venerdì ed il sabato fino alle 12:35.

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.