Andora, i cittadini donano un nuovo altare alla chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Borgo Castello

Altare e nuovi arredi per la chiesa dei SS. Giacomo e Filippo. Sono stati installati oggi, in occasione della Festa Patronale di Andora, nella suggestiva chiesa tardo-gotica di Borgo Castello.

L’edificio sacro, di proprietà comunale, fa parte del complesso monumentale del Borgo insieme al Paraxo e all’Oratorio di San Nicolò. Da sempre priva di arredi fissi, la chiesa ospita celebrazioni liturgiche, ma anche concerti di musica classica e mostre.

I nuovi arredi, in legno amovibili e caratterizzati da linee semplici ed essenziali, sono stati realizzati da un artigiano ligure e donati dai tanti andoresi che aderiscono alle attività della Pro Loco di Andora, che ha dato vita al progetto del concittadino Walter Aiosa.

Un gesto concreto di partecipazione alla rinascita del Borgo, oggi interessato da un importante progetto di rigenerazione che riguarda tutta la collina, il parco architettonico e gli edifici, promosso dal Comune di Andora, che ha ottenuto i fondi dal Ministero della Cultura.

La chiesa è dotata anche di sei sgabelli, sede del celebrante, ambone, croce e due candelabri.

"Borgo Castello cresce e si rinnova così, anche nel segno della fede, della tradizione, della partecipazione e della cura condivisa", commenta il sindaco Mauro Demichelis, complimentandosi con la Pro Loco di Andora e con i cittadini sostenitori.