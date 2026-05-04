È gioia Inter anche a Savona, in piazza Mameli la festa scudetto (FOTO e VIDEO)

Bastava un pareggio dopo lo 0-0 del Napoli contro il Como e con la vittoria al triplice fischio é arrivata la conferma.

L'Inter ha vinto il suo 21esimo scudetto e a Savona come consuetudine in ogni grande occasione scoppia la festa. Ieri sera poco dopo le 22.40 molti tifosi savonesi nerazzurri in Piazza Mameli, hanno dato vita ai festeggiamenti tanto attesi dopo due anni dalla seconda stella.

Tra caroselli, clacson suonati, cori, bandiere, fumogeni, sciarpe e maglie tinte di nerazzurro dei campioni del presente, da Lautaro a Barella, passando per Thuram e Dimarco ma anche tante casacche del passato.

Ed è spuntato pure lo striscione con il mister Christian Chivu con al guinzaglio i due sconfitti, tecnici di Napoli e Milan Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Una vittoria al primo anno, molto sua, anche inaspettata, visto il morale a terra dei calciatori neroazzurri post tre titoli persi last minute (con una batosta per 5-0 in finale di Champions League contro il Psg) la scorsa stagione.