Il mistero conquista il web: numeri record per "Il Salotto del Leggendario", tra gli ospiti anche Seba Gravina "Videociecato"

Il mistero non è mai stato così popolare. Lo dimostrano i numeri – concreti, misurabili, in costante crescita – de “Il Salotto del Leggendario”, il format ideato e condotto dall’autore e storyteller Dario Rigliaco, che nelle ultime settimane ha registrato picchi da record sui diversi canali social del progetto e che ha tra i usoi co conduttori il noto creator Sebastiano Gravina (Videociecato).

Un risultato che non nasce per caso, ma da una costruzione precisa: anni di passione e lavoro nel campo dell’audiovisivo, dell’intrattenimento e della narrazione, uniti a una cifra stilistica ben definita – quella del mistero, dell’ignoto e del “Leggendario”.

Il format, attivo già da tempo sul canale YouTube “Dario il Leggendario”, si è evoluto fino a trovare una sua dimensione distintiva con la rubrica “Speciale Mistero”, oggi vero motore di crescita e coinvolgimento del pubblico. Qui, Rigliaco mette in scena un salotto contemporaneo dove si incontrano mondi diversi: giornalisti, ricercatori, artisti, medium, creator digitali e personaggi dello spettacolo, tutti chiamati a confrontarsi su temi che da sempre affascinano e dividono.

Dalla domanda universale “cosa c’è dopo la morte?” ai presunti contatti con altre dimensioni, fino alle ipotesi su entità extraterrestri e fenomeni inspiegabili, ogni puntata diventa un’esperienza narrativa intensa, capace di mescolare intrattenimento e riflessione.

Il successo recente è confermato anche dalla qualità e dal profilo degli ospiti coinvolti. Tra i nomi più rilevanti figurano Cristina Carrara, Damiano Schiavo – le cui teorie su Stonehenge hanno superato le 100.000 visualizzazioni in pochi giorni – e la medium ancestrale Manuela Mariella, protagonista di una crescita record di ascolti grazie a testimonianze che hanno acceso un forte dibattito online.

Grande attesa anche per le prossime puntate con la giornalista e autrice Sabrina Pieragostini, figura di riferimento nel panorama del mistero e dell’informazione.

A rendere il format ancora più dinamico contribuisce la presenza di co-conduttori e opinionisti. Negli ultimi episodi, accanto a Rigliaco, troviamo l’attrice Rosa-Angela Rivituso, insieme a presenze già note al pubblico come le sorelle/modelle Martinelli, il dottor Tony Pate, con il suo approccio critico e provocatorio, e il creator Sebastiano Gravina (Videociecato), tra i più seguiti nel panorama social contemporaneo.

Nei video disponibili su YouTube, TikTok, Instagram sono già disponibili approfondimenti ed estratti a cura di Milena Torti (sensitiva), Spectrum Noctis Paranormal (ricercatori), Gloria Ferrari (Il Portale), ma è solo un accenno a ciò che sarà pubblicato nei giorni a seguire.

Un elemento chiave del successo è anche la dimensione live: lo “Speciale Mistero” viene registrato una volta al mese presso la sala convegni di CUS Genova (Via Montezovetto), con partecipazione aperta al pubblico. Un approccio che trasforma ogni registrazione in un evento esperienziale, dove spettatori e ospiti condividono lo stesso spazio, alimentando un confronto diretto e autentico, con l'ingresso totalmente libero, a patto di accettare di finire nelle riprese dei tecnici addetti, capitanati dal Regista Ferdinando Lercari, ormai pilastro di questo percorso "leggendario".

Le puntate vengono poi pubblicate ogni lunedì alle ore 21:00 su YouTube (cn Dario Il Leggendario), consolidando un appuntamento fisso per una community sempre più ampia e fidelizzata. Ed è tutto gratuito.

“Il Salotto del Leggendario” si conferma così non solo come un format di successo, ma come un vero e proprio hub narrativo dedicato al mistero contemporaneo, capace di intercettare curiosità, domande e suggestioni di un pubblico trasversale. Gli ospiti rispondono alle domande dei followers raccolte nelle giornate precedenti attraverso i commenti ai video o ai messaggi ricevuti, il pubblico in sala può interagire in diretta!

E il progetto è in continua evoluzione. Dario Rigliaco è già alla ricerca di nuovi ospiti e testimonianze: chiunque abbia esperienze o storie legate al mistero può candidarsi scrivendo a dariorigliaco@gmail.com.

Il prossimo appuntamento dal vivo è fissato per lunedì 25 maggio alle ore 18:30 presso il CUS Genova, ancora una volta con ingresso aperto al pubblico. È gradita un email di conferma.

Il mistero, oggi più che mai, ha trovato il suo salotto. Quello del Leggendario