Finale Ligure, la Protezione Civile punta ancora sui giovani: in estate, torna il campo estivo per ragazzi

Finale Ligure si prepara ad accogliere una nuova edizione dei Campi Scuola di Protezione Civile, iniziativa rivolta ai più giovani e promossa da A.I.B. Protezione Civile Finale Ligure ODV. L’appuntamento è fissato dal 13 al 19 luglio 2026 e coinvolgerà ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 14 anni.

Per una settimana i partecipanti potranno vivere un’esperienza formativa a stretto contatto con il mondo del volontariato e della sicurezza, approfondendo temi legati alla tutela del territorio e alla prevenzione. Il programma prevede esercitazioni pratiche, attività di gruppo, momenti educativi e occasioni di svago, con l’obiettivo di trasmettere valori come collaborazione, responsabilità e senso civico.

Il campo offrirà ai giovani iscritti un percorso educativo completo sui temi di sicurezza, prevenzione e gestione di diverse tipologie di rischio, in un contesto organizzato e seguito costantemente dai volontari dell’associazione, con vitto, alloggio e assistenza garantita per l’intera durata dell’iniziativa.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 maggio 2026. Per aderire o ricevere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’associazione A.I.B. Finale Ligure.