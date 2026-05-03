Savona, incontro sulla poesia sovversiva di Gian Pietro Lucini e sui carmi stampati in segreto durante la repressione dei moti del 1898

Nel 1898 il Regno d’Italia è attraversato da una drammatica congiuntura definita dagli storici come crisi di fine secolo, sfociata nella dichiarazione degli stati d’assedio e nella violenta repressione dei moti per il rincaro del pane, culminati a Milano nei giorni del maggio di sangue, con almeno 80 morti. Ci furono processi celebrati dai tribunali militari che videro la condanna sbrigativa di giornalisti, esponenti politici, sacerdoti, studenti e intellettuali, la chiusura dell’Università e dei giornali di opposizione (cattolici, repubblicani e socialisti), dei circoli operai, dei quotidiani e dei periodici non in linea col governo.

Mentre ciò avveniva, il poeta Gian Pietro Lucini, legato al repubblicanesimo intransigente, entrava in possesso della Tipografia degli Esercenti, nella quale stampò clandestinamente, senza indicazione del luogo e sotto pseudonimo, dei carmi di denuncia: La Nenia al Bimbo e Il Sermone al Delfino nel 1898, seguiti poi da La Ballata di Carmen Monarchia nel 1900, in occasione del regicidio di Umberto I. I versi liberi dei tre carmi rappresentano una preziosa testimonianza del clima di quel periodo, riportata alla luce oggi in edizione critica a distanza di 120 anni, dopo la circolazione clandestina e in pochissime copie in quei mesi.

Ne discuteranno Silvia Bottaro, critica d’arte e presidente dell’Associazione Aiolfi, e Stefano Verdino, studioso di Letteratura italiana e già docente all’Università di Genova, con il curatore dell'opera, Pier Luigi Ferro, uno dei più noti esperti di Lucini, con all'attivo numerosi studi di critica letteraria su autori come Morasso, Farfa, Sbarbaro e altri. L’incontro, organizzato dall’Associazione culturale Aiolfi con il patrocinio della Provincia di Savona, avrà luogo, nella cornice della mostra d’arte Urban Scenes, nella Sala Caduti di Nassirya del Palazzo della Provincia di Savona (via Sormano 12) Sabato 9 maggio alle ore 17. La cittadinanza è invitata.