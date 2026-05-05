“Agricoltura 4.0: Dal Presente al Futuro”, il Rotary Club Albenga in prima linea per la valorizzazione dell’asparago violetto

Il Rotary Club Albenga, con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Albenga, presenta “Agricoltura 4.0: Dal Presente al Futuro”, un appuntamento dedicato all’innovazione in campo agricolo e alla valorizzazione dell’asparago violetto, eccellenza unica del territorio ingauno.

L’iniziativa si svolgerà sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 presso il Complesso Monumentale di San Bernardino.

L’evento nasce con l’obiettivo di approfondire le nuove frontiere dell’agricoltura digitale, promuovere la sostenibilità e valorizzare le produzioni locali attraverso momenti divulgativi e degustazioni.

Sabato 9 maggio sarà dedicato alla conferenza tematica sull’innovazione agricola, con interventi di esperti, tecnici e rappresentanti delle istituzioni. Al centro del confronto: l’evoluzione delle tecnologie applicate ai campi, l’uso dei dati, la robotica e le opportunità per le imprese agricole del territorio.

Domenica 10 maggio spazio alla dimensione culturale ed enogastronomica:

Ore 11.00 – Visita guidata al Complesso Monumentale di San Bernardino

Ore 13.00 – L’Eccellenza in Tavola, pranzo-degustazione dedicato all’asparago violetto, curato dall’Istituto Alberghiero “Giancardi” di Alassio con un menù gourmet che interpreta in chiave contemporanea il prodotto simbolo della piana ingauna.

Il contributo per il pranzo è di €50,00, comprensivo di vini, acqua minerale e caffè, con la collaborazione dell’Azienda Delfino.

Informazioni e prenotazioni

Email: eventi@rotaryalbenga.org