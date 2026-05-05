“4 Passi nelle Piazze”, lunedì 11 maggio ad Albenga l'iniziativa promossa dalla Polizia Locale

Lunedì 11 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il centro storico di Albenga ospiterà “4 Passi nelle Piazze”, iniziativa promossa dalla Polizia Locale della Città di Albenga nell’ambito della Giornata dell’Educazione Stradale e della Legalità.

L’evento è rivolto agli alunni delle scuole primarie e coinvolgerà diverse piazze cittadine, trasformate per l’occasione in spazi didattici e interattivi, con attività pensate per sensibilizzare i più giovani sui temi della sicurezza stradale, del rispetto dell’ambiente e della convivenza civile.

Il percorso si snoderà tra più punti del centro storico, ciascuno dedicato a una tematica specifica:

Piazza Trincheri ospiterà attività legate al primo soccorso con “Aiuto Emergenza”, a cura della Croce Bianca di Albenga, e il gioco educativo “Giocalì”, dedicato ai linguaggi della strada.

Largo Doria proporrà “Chi ci protegge dalle calamità?”, a cura della Protezione Civile di Albenga.

Piazza IV Novembre sarà dedicata al tema del riciclo con “Ricicliamo la Rumenta”, attività ludico-didattica curata dalle Polizie Locali di Albenga e Borgio Verezzi.

Piazza Rossi accoglierà “Uno sguardo all’Ambiente”, con attività sul rispetto dell’ambiente e degli animali, in collaborazione con l’Istituto Agrario di Albenga e le Guardie Ambientali d’Italia.

Piazza Torlaro vedrà il laboratorio fotografico “Per questo mi chiamo Giovanni”, a cura degli studenti e docenti dell’Istituto “Giovanni Falcone” di Loano.

Piazza San Michele, alle ore 10, sarà il cuore dell’evento con l’inaugurazione ufficiale e un’esibizione cinofila, alla presenza delle autorità cittadine e delle classi IV delle scuole primarie.

Piazza San Domenico proporrà “W la bici!!!”, simulazione di percorso ciclabile e pedonale a cura della Polizia Locale e della FIAB.

Piazza San Francesco ospiterà “Giochiamo con i Robot”, laboratorio di robotica applicata alla circolazione stradale a cura degli studenti dell’Istituto “Galileo Galilei” di Albenga.

L’iniziativa vede la collaborazione di numerose realtà del territorio, tra cui associazioni di volontariato, istituti scolastici e forze operative, a testimonianza dell’importanza di un’azione condivisa nella formazione civica delle nuove generazioni.

“4 Passi nelle Piazze” rappresenta un’occasione concreta per avvicinare i più giovani ai temi della legalità e della sicurezza, attraverso un approccio educativo basato sull’esperienza diretta, sul gioco e sulla partecipazione attiva.