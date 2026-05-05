Al Liceo “Giordano Bruno”di Albenga la XXIX edizione del Premio Letterario Nazionale “C’era una Svolta”

Si terrà questo weekend la premiazione della XXIX edizione del Premio Letterario Nazionale “C’era una Svolta”, promosso dal Liceo Statale “Giordano Bruno” in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il contributo della Fondazione De Mari di Savona.

Da quasi trent’anni, il Premio rappresenta un’iniziativa culturale particolarmente significativa capace di valorizzare il talento delle nuove generazioni e di rafforzare il dialogo tra scuola, istituzioni e mondo della letteratura.

Un percorso che conferma il Liceo “Giordano Bruno” come una vera eccellenza educativa e culturale, punto di riferimento non solo per Albenga ma per l’intero panorama nazionale.

Per l’edizione 2025/2026, il Premio ospiterà lo scrittore Paolo Malaguti, autore di riconosciuto valore nel panorama letterario italiano, le cui opere hanno ottenuto importanti premi e riconoscimenti a livello nazionale. La sua presenza offrirà agli studenti un’opportunità preziosa di confronto diretto con il mondo della scrittura contemporanea.

Il concorso si conferma anche quest’anno di rilievo nazionale: sono 20 i finalisti selezionati, provenienti da numerose regioni italiane, dal Nord al Sud del Paese. Una partecipazione ampia e qualificata che testimonia la capacità del Premio di attrarre giovani talenti e di mettere in rete esperienze scolastiche diverse, contribuendo alla crescita culturale condivisa.

L’evento prevede l’incontro con l’autore venerdì 08 maggio dalle 20.00 alle 23.00 all’Auditorium San Carlo.

La cerimonia di premiazione si terrà ad Albenga nella mattinata di sabato 9 maggio 2026, sempre all’Auditorium San Carlo, alla presenza delle famiglie degli studenti, dei docenti, delle Autorità e dell’autore ospite. In questa occasione, la città accoglierà studenti e accompagnatori provenienti da tutta Italia, offrendo loro non solo un momento di riconoscimento, ma anche un’esperienza di incontro con il territorio.

“La presenza di studenti, insegnanti e famiglie provenienti da tutta Italia – sottolinea l’Amministrazione comunale – rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio. Eventi come questo rafforzano il ruolo di Albenga come città della cultura e della formazione, capace di attrarre e accogliere giovani talenti, favorendo al tempo stesso un indotto positivo anche sotto il profilo turistico e sociale.”

Il Premio “C’era una Svolta” si conferma dunque non solo come concorso letterario, ma come esperienza formativa e culturale di alto livello, in grado di coniugare eccellenza scolastica, partecipazione e valorizzazione del territorio.