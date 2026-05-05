97esima adunata degli Alpini, assessore Scajola: "42 treni aggiuntivi per la manifestazione, soddisfatte le richieste degli organizzatori"

42 treni aggiuntivi totali e un potenziamento dei presidi di assistenza all'interno delle stazioni per la 97esima Adunata Nazionale Alpini. Questo il maxipiano messo in campo dalla Regione Liguria, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato (FS) e Regione Piemonte, che predisporrà 4 treni extra, per consentire la miglior mobilità possibile a cittadini e partecipanti durante l’evento, in programma, a Genova, da venerdì 8 a domenica 10 maggio.

In particolare, il servizio speciale sarà suddiviso in diurno e notturno. Durante il giorno, nell’area metropolitana di Genova tra Voltri e Nervi, circoleranno sabato 9 maggio 2 treni straordinari che andranno a sommarsi ai 26 già presenti con l’allungamento di alcuni di questi da Brignole verso le due stazioni succitate. Domenica 10 maggio i convogli diurni extra, tra Voltri e Nervi, saranno 26 ripetendo, in via eccezionale, la programmazione proposta dal lunedì al venerdì. A questi si aggiungerà un servizio notturno, composto da 5 treni nella notte tra venerdì e sabato e altrettanti in quella tra sabato e domenica, in partenza da Genova Brignole per: Acqui Terme, Arquata Scrivia, Savona e Sestri Levante (doppio).

“Come assessorato ai Trasporti ci siamo impegnati per contribuire alla buona riuscita dell’Adunata qui a Genova – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Gli Alpini rappresentano la nostra storia, ma anche il nostro presente e il nostro futuro grazie a tutte le attività che quotidianamente svolgono. Ci aspettiamo migliaia di persone, appassionati e turisti nel weekend e credo che questi 38 treni straordinari siano davvero un’ottima risposta e un buon biglietto da visita per il nostro territorio. Convogli a cui andranno a sommarsi, grazie alla collaborazione con Regione Piemonte, 4 treni extra tra Genova e Torino, due per sabato e due per domenica, rispettivamente al mattino e al rientro in serata. In questi mesi abbiamo condiviso un percorso con gli stessi Alpini, Trenitalia e RFI, che ci ha portato alla definizione di questo maxipiano che raccoglie tutte le richieste ricevute dagli organizzatori e certamente incentiverà la mobilità su ferro evitando un utilizzo smodato delle automobili. All'aumento dei treni corrisponderà un considerevole potenziamento del personale per l'assistenza con i dipendenti Trenitalia, RFI e FS Security che faranno turni straordinari appositamente per l'evento. Affianchiamo, dunque, all’importante lavoro di potenziamento in corso su tutta la linea ligure una programmazione che dimostra impegno e prontezza di fronte a eventi di portata nazionale".

