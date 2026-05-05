Il Raduno degli Alpini infiamma il consiglio regionale: la maggioranza chiede una presa di posizione contro gli attacchi alle penne nere

Il Raduno degli Alpini a Genova infiamma il Consiglio regionale e alimenta l'acceso dibattito che si è creato nei giorni scorsi sull'adunata in programma dall'8 al 10 maggio. L'atmosfera si è accesa con la richiesta di Laura Lauro (FdI) di un'interruzione dei lavori dell'aula per discutere un Odg a difesa degli alpini, dopo le ultime polemiche. "Le femministe dicono addirittura che verranno con il fischietto contro le molestie – ha detto Lauro – e ci sono state scritte sui muri altamente offensive. E' un dovere istituzionale prendere le distanze da parte di tutti i partiti". La scorsa settimana già la consigliere Sara Foscolo (Lega) aveva presentato un ordine del giorno sulla difesa degli alpini.

La richiesta di Lauro ha fatto scattare le critiche da parte dell'opposizione, sia per i contenuti sia per la richiesta della capigruppo che, secondo la minoranza, avrebbe dovuto seguire l'iter diverso, ovvero con la presentazione dell'Odg senza l'interruzione del Consiglio. Inevitabile il botta e risposta.

"Strano che venga chiesto da una capigruppo – ha affermato Armando Sanna capogruppo Pd – per portare Odg in aula che interrompe i lavori e che era già stato presentato". Una posizione condivisa a Gianni Pastorino (Lista Orlando), Stefano Giordano (5Stelle) e Avs.

"Siamo pronti a rivedere il primo testo della consigliere Foscolo – interviene Selena Candia (Avs) - ma seguendo l'iter del regolamento e condividendolo".