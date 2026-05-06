Savona, il sindaco designa Michele Ferrando per la nuova Fondazione Spes

Il Comune di Savona ha individuato il proprio rappresentante nel futuro Consiglio di indirizzo della costituenda Fondazione SPES. Con un'ordinanza il sidnaco Marco Russo ha designato l’avvocato Michele Ferrando, attuale presidente del Consiglio di amministrazione di Ses S.c.p.a., come componente e candidato alla presidenza del nuovo organismo.

La decisione arriva in vista dell’assemblea straordinaria fissata per l’11 maggio, durante la quale sarà formalizzata la trasformazione di Spes da società consortile per azioni a fondazione di diritto civile, con il nome “Fondazione di promozione degli enti del Savonese con l’Università di Genova”.

Ferrando, già nominato presidente nel 2023 con il consenso unanime dei soci, viene riproposto dal Comune per garantire continuità amministrativa in una fase considerata cruciale. Durante il suo mandato, infatti, è stato portato avanti il percorso di trasformazione dell’ente in fondazione e in fase di conclusione.

Il sindaco ha motivato la scelta sottolineando i risultati raggiunti nel triennio e la necessità di consolidare il lavoro svolto, puntando a ottenere la più ampia condivisione tra i soci anche nella nuova configurazione della Fondazione.

Il provvedimento è stato adottato con procedura accelerata, considerati i tempi ristretti legati alla convocazione dell’assemblea, e sarà trasmesso ai capigruppo consiliari e alla stessa Spes per consentire il rapido completamento delle operazioni preliminari.