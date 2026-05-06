Nuovo collegamento settimanale con il Nord Africa e il Mar Baltico per il Container Terminal di Vado Gateway

«Questo nuovo servizio shuttle intramed – prosegue Daniela Mossa, Commercial Director di Vado Gateway – è rilevante perché apre nuovi collegamenti, sia per Vado Gateway sia per il nostro Paese, verso importanti porti internazionali. Oltre al collegamento diretto tra Vado Gateway e i porti del Nord Europa, garantisce una connessione anch’essa diretta con i porti egiziani di Port Said East e Alexandria Old Port, raggiungibili rispettivamente in soli 4 e 5 giorni. Da Port Said, inoltre, è previsto un rilancio in transhipment che consente di arrivare a Jeddah in appena 9 giorni, riducendo in modo significativo i tempi di transito rispetto ai servizi attualmente disponibili».