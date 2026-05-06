Varazze, la ginnastica ritmica protagonista tra Frecce Tricolori e impegno sociale

Il 16 maggio la Nazionale di ginnastica ritmica protagonista di una giornata speciale tra sport, spettacolo e impegno sociale

Si inserisce nel ricco calendario di eventi legati alla presenza delle Frecce Tricolori, attese a Varazze il 17 maggio, l’appuntamento in programma venerdì 16 maggio, che vedrà protagonista la squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, simbolo dell’eccellenza sportiva del Paese.

La giornata prenderà il via alle ore 11.00 in Piazzale De Gasperi con l’inaugurazione del Villaggio Airshow, spazio dedicato a sponsor, GP Days e Aeronautica Militare, con simulatore di volo e visore 3D, pensato per coinvolgere pubblico di tutte le età.

Il momento centrale si svolgerà nel pomeriggio al Palazzetto dello Sport: alle ore 17.00 è in programma l’esibizione delle Farfalle Azzurre, tra le realtà più rappresentative e vincenti dello sport italiano, più volte campionesse del mondo ed Europa e medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Uno spettacolo esclusivo, pensato appositamente per Varazze, capace di coniugare eleganza, tecnica e straordinario affiatamento.

A seguire, alle ore 17.30, le atlete saranno protagoniste di un momento di dialogo con il pubblico attraverso un’intervista condotta da Sabrina Gandolfi, giornalista di Rai Sport e volto noto del panorama sportivo nazionale, che nel corso della sua carriera ha raccontato importanti eventi internazionali.

La giornata si concluderà alle ore 17.45 con la cerimonia di conferimento del premio “Varazze Città delle Donne”, che verrà assegnato sia alla squadra nazionale di ginnastica ritmica – le Farfalle Azzurre – per i valori di impegno, determinazione e capacità di ispirare le nuove generazioni, sia a Sabrina Gandolfi per il suo contributo nel raccontare lo sport con professionalità e sensibilità, valorizzando in particolare il ruolo e le storie delle donne nello sport.

L’evento del 16 maggio rappresenta così un momento di grande valore non solo sportivo, ma anche sociale e culturale, capace di arricchire ulteriormente il programma che porterà Varazze ad accogliere, il giorno successivo, lo spettacolo delle Frecce Tricolori.