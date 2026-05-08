Nuovo volto per Varigotti, inaugurate le piazze del Mare e del Sole. Berlangieri: «Restituiamo al borgo la bellezza che merita»

Due nuovi spazi restituiti alla comunità e ai visitatori nel cuore di Varigotti, nell’ambito di un più ampio percorso di riqualificazione urbana e valorizzazione del fronte mare, che va dalla Passeggiata Bottino a quella di collegamento col porticciolo di Capo San Donato passando anche per le retrovie con l’ex rilevato ferroviario.

Ha dato il suo ufficiale bentornato alla rinnovata Piazza Gina Lagorio, conosciuta come “Piazza del Mare”, e il benvenuto alla nuova Piazza del Sole, realizzata nell’area antistante l’ex Hotel Plaza, il Comune di Finale Ligure, col taglio del nastro per le due aree che saranno destinate alla socialità e alla bellezza.

Un tassello importante nella visione di rilancio del borgo, come ha spiegato il sindaco Angelo Berlangieri: «Abbiamo restituito un luogo alla fruizione dei residenti e dei turisti. Questo è uno degli scorci più belli non soltanto della Liguria, ma di tutto il nord Tirreno, un luogo unico, riconosciuto e riconoscibile in tutte le campagne di promozione turistica della nostra regione e dell’Italia nel mondo. Era un’area che necessitava di essere ripristinata e ce ne siamo resi conto fin dall’inizio del nuovo mandato amministrativo».rlo respirare», concepita per dialogare con l’orizzonte marino e con la luce del borgo.

La cerimonia inaugurale della “Piazza del Mare” è stata accompagnata dall’esibizione della BRG Orchestra, che ha proposto celebri colonne sonore del cinema firmate dal Maestro Ennio Morricone. Presente anche la figlia della scrittrice e poetessa Gina Lagorio, alla quale è intitolata la piazza.

L’intervento, dal valore complessivo di 600 mila euro e realizzato dalla ditta Union Srl di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo, ha interessato integralmente il fronte mare dello spazio incastonato tra le case dell’antico borgo saraceno e le rocce del promontorio di Punta Crena. Fulcro dell’opera è la nuova pedana panoramica, pensata per restituire piena fruibilità a una piazza da sempre teatro di eventi e appuntamenti di rilievo.

La nuova pavimentazione in materiale composito è stata installata su una struttura metallica ancorata al terreno tramite plinti prefabbricati in cemento armato. Contestualmente sono stati eseguiti lavori di riqualificazione del camminamento lato mare, con la sostituzione della pavimentazione deteriorata, l’installazione di una nuova ringhiera di protezione e il recupero del tratto murario di confine con il mare.

«Siamo intervenuti prontamente avviando questa prima fase di restyling che proseguirà con il molo e con i vicoli che conducono alla piazza, per restituire piena bellezza e fruibilità a tutta quest’area meravigliosa - ha aggiunto il primo cittadino -. L’obiettivo è che questa piazza sia un’area di libera fruizione, ma anche una location destinata a spettacoli ed eventi, soprattutto durante la stagione primavera-estate. Già quest’anno inizieremo a utilizzarla in questo senso, riprendendo quella che era la tradizione storica di questo luogo».

Nuovo volto anche per Piazza del Sole, nata dalla trasformazione dell’area pubblica antistante l’ex Hotel Plaza nell’ambito del progetto residenziale “17024Varigotti”. L’intervento ha consentito di convertire il precedente parcheggio in una piazza giardino aperta alla collettività, concepita per integrarsi con l’identità paesaggistica del borgo.

Lo spazio si caratterizza per la presenza di vegetazione tipica della macchia mediterranea e di essenze liguri, arricchita da arredi urbani in pietra e legno che creano aree dedicate alla sosta e alla socialità. Al centro della piazza trova posto anche una scultura dell’artista torinese Richi Ferrero, commissionata dal Gruppo Building e ispirata al verso di “Fiume Sand Creek” di Fabrizio De André: «Tirai una freccia al cielo per farlo respirare».

Due aree che rappresentano un ulteriore tassello nel percorso di rinnovamento del borgo saraceno: «La riqualificazione passa anche dalla connessione diretta con Finalmarina attraverso il completamento del lungomare Bottino - ha chiosato il primo cittadino -. Questo è il secondo lotto, ne manca ancora uno, poi ci sarà la passeggiata che collegherà Varigotti al porto. Siamo in una fase molto avanzata. Un’altra grande sfida sarà la riqualificazione dell’ex rilevato ferroviario, che il Comune acquisirà nel mese di giugno da FS Sistemi Urbani. Da lì partirà la progettazione di una delle aree oggi più degradate della frazione, che dovrà invece diventare uno degli spazi più belli e iconici del fronte mare di Varigotti».